Quem é a ex-noiva de Thiago Nigro? Camila Ferreira ficou 10 anos com influenciador

Thiago Nigro se casou com Maíra Cardi em uma cerimônia longe dos holofotes

O empresário e youtuber Thiago Nigro (32) se tornou assunto nesta semana após o casamento "secreto" com a influenciadora Maíra Cardi (39). Porém, antes de se envolver com a ex-BBB, o Primo Rico, como também é conhecido, viveu um relacionamento de 10 anos com Camila Ferreira.

Camila é influenciadora digital do universo da leitura e graduada em Cinema. Ela ajudou Thiago Nigro a criar o canal Primo Rico , que hoje tem mais de 6,5 milhões de seguidores. O ex-casal se conheceu em 2010, quando trabalhavam juntos em uma empresa financeira.

Hoje, Camila tem 498 mil seguidores e costuma compartilhar dicas de leitura, suas viagens e momentos especiais. Ao lado do ex-marido, ela administrava o Grupo Primo, de finanças, tecnologia, marketing e negócios.

Os dois moravam juntos em São Paulo e, em meados de 2022, ele compartilhou em seu canal um tour pela mansão de R$ 15 milhões do casal. No vídeo, Camila ajuda a apresentar a casa e mostra seus toques na decoração do ambiente.

Em 31 de janeiro deste ano, ele anunciou o término do noivado com a influenciadora. Na época, Thiago Nigro compartilhou uma homenagem à ex-mulher, agradecendo por todo apoio ao longo de sua trajetória e carreira.

"Ela deu o primeiro 'click'. Gravou meus primeiros vídeos. Sem ela o Primo não existiria. Ela gravava, editava, escrevia e postava. Ela me viu chorar muitas vezes, viveu problemas no secreto por nós dois. Aconselhou por muito tempo e protegeu nosso relacionamento de pessoas, coisas, acontecimentos e fatos", escreveu.

Em abril, Camila desativou suas redes sociais após o anúncio de noivado entre Thiago Nigro e Maíra Cardi. Antes, a influenciadora já havia publicado indiretas ao antigo relacionamento. Um fato: O mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias", declarou ela, na ocasião.

CONFIRA FOTOS DE CAMILA FERREIRA, EX-NOIVA DE THIAGO NIGRO: