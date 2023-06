Maira Cardi viveu episódio traumático após deixar o BBB 9; relembre

Influenciadora Maira Cardi participou do BBB 9 e acabou sendo alvo de polêmica traumática após o reality show

Influenciadora e empresária de sucesso, Maira Cardi (39) é uma das ex-participantes do Big Brother Brasil que conseguiram desvincular sua imagem do reality show. No entanto, por muito tempo a famosa precisou conviver com um trauma adiquirido após deixar a nona temporada da atração global.

No ano passado, enquanto Arthur Aguiar estava confinado no BBB 22, a famosa usou seu perfil do Instagram para desabafar com os fãs sobre o que vivenciou após o programa. Na época, Maira teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais.

"Há 13 anos, quando eu saí do BBB, uma menina tonta, sofri um grande abuso e um grande crime. Uma vez eu estava na cama com meu marido num momento íntimo, sexo oral, e ele filmou . E durante o vídeo de 30 segundos eu pergunto: 'Você não está me filmando, né?!', e ele fala 'Não', e o vídeo acaba. Esse vídeo foi parar em todas as capas, em todos os jornais, e naquela época você ficava muito tempo na capa do jornal", iniciou ela.

A famosa ainda revelou que constantemente era alvo de comentários de ódio e até mesmo xingamentos na rua. "O que aconteceu comigo? Você não lembra? Mas eu lembro. Eu andava na rua e as pessoas falavam 'prostituta, b*queteira, vagabunda' . Por quê? Porque eu estive na cama com o meu marido e ele resolveu soltar um vídeo", disparou.

Maira apontou que, para além do machismo que sofreu de parte dos brasileiros, ainda precisou enfrentar o preconceito no meio artístico, que não aceitava a presença de ex-BBBs em certos espaços.

"E aí eu, vítima, fiquei de prostituta, vagabunda, b*queteira. Não é só. Eu sofria machismo diário não só da rua, mas da classe artística porque ser ex-BBB naquela época também era um rótulo de mulher inútil e burra, era ruim. Por isso eu passei tantos anos correndo desse rótulo de p*ta, b*queteira e ex-BBB", continuou.

A influencer disse que a situação lhe rendeu tantos problemas em sua vida pessoal, que seu filho, que na época tinha apenas oito anos, precisou parar de frequentar a escola. "E eu, queria morrer. Sim, minha vida deixou de fazer sentido. É muito difícil sair na rua e ser chamada de p*ta porque você transou com o teu marido", finalizou.