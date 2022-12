Maira Cardi teve ano polêmico com Arthur Aguiar; relembre história

Maira Cardi e Arthur Aguiar se separaram após casamento viver altos e baixos nos últimos anos

A influenciadora Maira Cardi (39) chocou os seguidores na tarde deste sábado (31) ao revelar que sofreu um aborto neste ano. Em uma postagem reflexiva, a famosa fez uma rápida retrospectiva de seu ano e destacou os altos e baixos de seu relacionamento com Arthur Aguiar (32).

"Que ano intenso! Eu me entreguei a um jogo que nem era meu, me tornando um integrante de entretenimento externo… e ganhamos! Me separei, voltei, me separei de novo e finalmente finalizamos esse ciclo. Também sofri com haters e muitas notícias mentirosas", disse ela.

Assim como descreveu Maira, de fato ela teve um ano intenso em sua vida pessoal. Mesmo fora do BBB 22, o qual seu marido saiu como o grande campeão, ela se tornou peça fundamental para que ele fosse um dos destaques da temporada.

Fora do confinamento, ela agitou as redes sociais nas votações, defendeu o amado e provocou debates intensos. “Eu realmente sempre soube que eu podia confiar nela, tanto que eu deixei toda a minha vida na mão dela", disse Arthur em entrevista para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

"Eu não tinha a menor dúvida de que ia ser muito foda. Mas eu não tinha ideia de que ela ia ser tão foda. O que ela fez não tem explicação, nem eu consigo dimensionar o que é, de fato", completou ele.

Estupro alimentar??? Eu tô inconformada com esse vídeo, um absurdo as redes sociais não banirem essa mulher louca, quanto desserviço e desinformação, pqp pic.twitter.com/xr45p87WAJ — jacqueline 13 🏴🚩💉 (@eujacqueline9) March 2, 2022

CRISE NO CASAMENTO

No entanto, o retorno de Arthur Aguiar para casa acabou refletindo uma crise no casamento de cinco anos. Depois de enfrentar diversas polêmicas nos últimos anos, o casal sofreu com novos boatos de traições.

Apesar de não assumir nenhuma deles, tudo indica que Maira supostamente teria descoberto mais três traições, uma delas pouco antes de Arthur ser anunciado como um dos participantes do reality global.

Mas apesar de toda a confusão, nas redes sociais os dois mostram uma relação amigável e garantem que estão dispostos a seguir assim, para manter a família unida. Pais da pequena Sophia (4), eles constantemente falam o quanto os dois gostariam que o casamento desse certo.

“Quando a gente separa, as pessoas encontram a gente e falam: ‘Nossa, como é difícil e dolorido separar’. É óbvio, a gente, quando se casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai se separar. E quando você vai tomar essa decisão, somente os dois sabem o real motivo pelo qual se separaram. E com visões totalmente diferentes, são duas visões da mesma historia”, disse Maira em um desabafo aos fãs.