Leticia Spiller mostra gravações de nova série do Globoplay ao lado do cantor Belo

Longe das novelas da Globo, Leticia Spiller compartilha registros como delegada na nova série do Globoplay, 'Veronika'

Após um tempo longe das telinhas, desde a última novela que fez na Globo, O Sétimo Guardião, de 2018, a atriz Leticia Spiller (49) está gravando um novo projeto!

A artista volta à emissora na nova série do Globoplay, Veronika. Em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 10, ela mostrou alguns registros das gravações da produção, que começaram no dia 06 de fevereiro.

Nas imagens, a loira aparece ao lado de parte do elenco da trama, como o cantor Belo (48), Marcello Melo Jr. (35), que participa como o policial Mikhael, que interpreta em Arcanjo Renegado, e André Luiz Miranda.

Na série de José Junior, que tem direção geral de Vera Egito e Silvio Guindane, Leticia vive uma delegada que também conta com Mariana Ximenes e será protagonizada por Roberta Rodrigues.

"Um pouquinho do que rolou nas últimas semanas; A chapa esquentou para a delegada Marina Terra no morro do São Jeronimo!", escreveu Spiller ao legendar a postagem.

Vale destacar que Leticia Spiller também integra o elenco da segunda temporada da série da Netflix, Cidade Invisível.

Confira Leticia Spiller na nova série do Globoplay:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Leticia Spiller é criticada por abusar de decote e rebate

Recentemente, a atriz Letícia Spiller usou todo seu bom humor para rebater os comentários dos haters de plantão, sobre seu estilo baseado em roupas decotadas. Através de sua conta no Instagram, a artista compartilhou um vídeo onde surgiu bem humorada como uma forma de responder aos ataques que vem recebendo.

Usando um cropped minúsculo com estampa xadrez, ela deixou a barriguinha sarada à mostra para provar que ela pode e deve usar o que se sentir bem. "Bora curtir o carnaval sem tabus", legendou a postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!