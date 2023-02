Aos 49 anos, Letícia Spiller é criticada por abusar do decote e rebate: "Gente feliz não se incomoda!”

A atriz Letícia Spiller usou suas redes sociais para rebater ataques contra seu estilo; veja

Na tarde deste domingo, 19, a atriz Letícia Spiller (49) usou todo seu bom humor para rebater os comentários dos haters de plantão, sobre seu estilo baseado em roupas decotadas.

Através de sua conta no Instagram, a artista compartilhou um vídeo onde surgiu bem humorada como uma forma de responder aos ataques que vem recebendo.

Usando um cropped minúsculo com estampa xadrez, ela deixou a barriguinha sarada à mostra para provar que ela pode e deve usar o que se sentir bem.

"Bora curtir o carnaval sem tabus", legendou a postagem. A trilha sonora é Gente Feliz, de Vanessa da Mata, em que a artista canta: "Gente feliz não se incomoda com os outros. Cada um tem sua maneira de existir."

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Oxi, e por que não poderia?", "10 a 0 nas novinhas","Ahh mas você pode, você pode muito", exclamaram os fãs.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETICIA SPILLER:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Que amor!

Recentemente, Letícia Spiller aproveitou o clima de tbt para relembrar fotos com os filhos, Pedro Noves (26) e Stella Loureiro (12), na folia de Carnaval.

Nas fotos compartilhadas em sua conta no Instagram, a loira apareceu fantasiada se divertindo com os filhos, que também surgiram vestidos a caráter. "#tbt de alguns carnavais com meus piticos", relembrou Leticia Spiller as fotos cheias de amor com os filhos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram o trio de elogios. "Lindas", admiraram os fãs. "Recordar é viver", escreveram outros.