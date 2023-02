Segunda temporada de 'Cidade Invisível' é confirmada e Netflix divulga teaser; veja!

Protagonizada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, Netflix confirma nova temporada de 'Cidade Invisível', que ganha teaser oficial

A segunda parte da série Cidade Invisível está mais que confirmada! Nesta quarta-feira, 08, a Netflix divulgou o teaser da nova temporada!

No vídeo, aparecem as primeiras imagens da produção do diretor Carlos Saldanha, que tem Marco Pigossi (34) como o protagonista Eric, e Alessandra Negrini (52) interpretando Cuca, e retrata as lendas do folclore brasileiro. Desta vez, o cenário da trama é a Amazônia.

No registro, Eric reaparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Ele descobre que sua filha, Luna (Manu Dieguez), tem uma missão a cumprir na região. O teaser é narrado, em partes, na língua indígena tukano.

"A natureza tem seus mistérios e é preciso respeitá-los. A segunda temporada de Cidade Invisível tá chegando", escreveu a Netflix Brasil ao legendar o post no Instagram oficial.

"Eu esperei muito por esse momento, mas nada me preparou pra isso! A segunda temporada de Cidade Invisível tá chegando", diz ainda a publicação no Twitter.

Confira o teaser da Netflix da segunda temporada de 'Cidade Invisível':

Leticia Spiller integra elenco para segunda temporada de 'Cidade Invisível'

Sem contrato fixo com a TV Globo há mais de um ano, a atriz Letícia Spiller (48) acertou com a Netflix e está no elenco da série Cidade Invisível, que tem o folclore brasileiro como pano de fundo.

Na segunda temporada do projeto estrelado por Marco Pigossi no streaming, a famosa deverá interpretar uma entidade popular da região Norte do país, de acordo com o site Notícias da TV.

O último trabalho de Letícia Spiller nas novelas foi como a personagem Marilda Rocha de O Sétimo Guardião, trama do escritor Aguinaldo Silva (78) que foi exibida em 2018. De lá para cá, a atriz fez alguns filmes e se dedicou ao cinema nacional.

