Letícia Spiller fará série sobre folclore brasileiro na Netflix

Fora da Globo, atriz Letícia Spiller fará segunda temporada de série sobre folclore brasileiro na Netflix

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 11h55

Sem contrato fixo com a TV Globo há alguns meses, a atriz Letícia Spiller (48) já tem um novo trabalho em vista.

De acordo com o site Notícias da TV, a artista acertou com a Netflix e entrará para o elenco da série Cidade Invisível, que tem o folclore brasileiro como pano de fundo.

Na segunda temporada do projeto estrelado por Marco Pigossi (33) no streaming, a famosa deverá interpretar uma entidade popular da região Norte do país.

Longe da telinha

O último trabalho de Letícia Spiller nas novelas foi como a personagem Marilda Rocha de O Sétimo Guardião, trama do escritor Aguinaldo Silva (78) que foi exibida em 2018. De lá para cá, a atriz fez alguns filmes e se dedicou ao cinema nacional.