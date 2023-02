Pablo Vares, marido de Leticia Spiller, responde internauta sobre a aparência: ''As palavras ferem''

Marido de Leticia Spiller, músico Pablo Vares posta vídeo e rebate comentário maldoso de seguidora sobre seu cavanhaque

O músico Pablo Vares rebateu mais comentários maldosos que recebeu nas redes sociais, nesta terça-feira, 14, com um vídeo.

Com bom humor, marido de Leticia Spiller (49) fez questão, mais uma vez, de responder a internauta que chamou seu cavanhaque de "mufo" com um vídeo publicado em seu feed no Instagram e ainda sugeriu que ele raspasse os pelos. "Era o mínimo, né... aparar esse mufo no queixo", disparou a seguidora.

"Vocês não têm coração? Como fala uma coisa dessas para alguém? As palavras ferem. Não se preocupa não, meu 'mufo'. Nada vai acontecer com você. Papai te ama", disse ele no registro, falando com o cavanhaque.

Não é a primeira e nem a segunda vez que o uruguaio recebe críticas. Recentemente, Pablo já havia rebatido críticas após ida ao dentista. Mostrando o bom humor, ele brincou com os ataques que sofre nas redes sociais pela aparência ao se recusar a fazer tratamento para clarear os dentes. "Dentes! Sorriso limpo e saudável. Hoje foi dia da limpeza semestral, sem clareamento (sorry haters) para estar (como sempre) com a saúde em dia", escreveu.

Confira a resposta de Pablo Vares:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pablo Vares (@pablovares)

Leticia Spiller comemora participação na série 'Cidade Invisível'

Para ajudar a matar um pouco a curiosidade dos fãs, a Netflix disponibilizou um teaser da continuidade de Cidade Invisível, produção nacional que conquistou multidões no Brasil e no mundo.

Além do retorno de nomes já conhecidos do público, como Marco Pigossi (34) e Alessandra Negrini (52), o vídeo traz outros personagens e dá spoiler do que está por vir.

Entre as novidades anunciadas, está a chegada de Letícia Spiller, que fez diversas novelas na Globo nos anos 1990 e 2000. Caberá à atriz dar vida a Matinta Perera. "Para quem estava ansioso como eu, vem aí a segunda temporada de Cidade Invisível. Estarei nessa nova fase como uma das bruxas mais temidas do nosso folclore, que tem o poder de se transformar no que quiser", escreveu ela.

