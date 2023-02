Marido de Leticia Spiller vai ao dentista e dispensa clareamento: ''Desculpa''

Criticado pela aparência, marido de Leticia Spiller, músico Pablo Vares posta fotos em dentista e ironiza ao se recusar a fazer clareamento

O marido de Leticia Spiller (49), o músico Pablo Vares compartilhou com seus seguidores na terça-feira, 31, que fez uma visita ao dentista.

Em série de fotos publicadas em seu perfil no Instagram, o uruguaio mostrou o bom humor e brincou com os ataques que sofre nas redes sociais pela aparência. Ele se recusou a fazer tratamento para clarear os dentes.

"Dentes! Sorriso limpo e saudável. Hoje foi dia da limpeza semestral, sem clareamento (sorry haters) para estar (como sempre) com a saúde em dia", escreveu Pablo Vares ao legendar a postagem.

Vale destacar que essa não foi a primeira vez que Pablo foi criticado por conta de sua aparência. Ele chegou a rebater um comentário que recebeu sobre o mesmo assunto há alguns meses. "Os dentes são horríveis. O que deu na cabeça dessa atriz?", disparou o internauta.

"Que tal cada um cuidar da sua própria vida, hein? Eu cuido pra caramba dos meus dentes, são naturalmente amarelados e um pouco tortos. E daí. Agora, se um dia eu achar que isso é um problema, graças a Deus tem solução. Já o seu problema de se meter na vida dos outros, difícil, viu?", disparou ele.

Marido de Leticia Spiller posta fotos no dentista:

Leticia Spiller aparece completamente sem roupa em cachoeira

A atriz Leticia Spiller agitou as redes sociais recentemente ao compartilhar uma foto totalmente sem roupas. A beldade surgiu nua ao se refrescar em uma cachoeira ao ar livre e ostentou suas curvas impecáveis.

Na imagem, ela apareceu deitada de barriga para baixo no meio da natureza. Além disso, ela também mostrou outra foto de topless e usando apenas a parte de baixo do biquíni. “Meu berço”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. “Mulher mais linda do mundo”, contou um seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, declarou outro. “Perfeita demais”, comentou mais um.

