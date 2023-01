Leticia Spiller aparece totalmente sem roupas em uma foto na cachoeira

Leticia Spiller ficou nua para tomar banho de cachoeira e registrou o momento especial: ‘Meu berço’

A atriz Leticia Spiller agitou as redes sociais neste domingo, 29, ao compartilhar uma foto totalmente sem roupas. A beldade surgiu nua ao se refrescar em uma cachoeira ao ar livre e ostentou suas curvas impecáveis.

Na imagem, ela apareceu deitada de barriga para baixo no meio da natureza. Além disso, ela também mostrou outra foto de topless e usando apenas a parte de baixo do biquíni. “Meu berço”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. “Mulher mais linda do mundo”, contou um seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, declarou outro. “Perfeita demais”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Leticia Spiller faz homenagem para a filha

Há poucas semanas, Leticia Spiller comemorou o aniversário da filha caçula, Stella, com uma homenagem especial. Entre os cliques escolhidos, Letícia eternizou alguns registros ao lado da filha, mostrando o crescimento de Stella ao longo dos anos, além de alguns cliques ao lado de seu outro filho Pedro Novaes (26), fruto do relacionamento com o ator Marcello Novaes (60).

Spiller ainda complementou a homenagem com um texto emocionante: “Amor das nossas vidas! O jardim do universo está aí pra você colher todas as flores que desejar! Alegria, sonhos realizados, amor, amor, amor… minha flor mais linda! Meu amor é tanto que nem cabe nas palavras… você é meu eterno presente”, escreveu na legenda.