Letícia Spiller faz homenagem emocionante no aniversário da filha caçula

Letícia Spiller fez uma sequência de posts para celebrar a vida de Stella, que completa 12 anos

Letícia Spiller (49) usou suas redes sociais para publicar algumas homenagens destinadas à caçula, Stella, que completa 12 anos nesta sexta-feira, 20. A pequena é fruto do relacionamento com o diretor de fotografia Lucas Loureiro, com quem a atriz se relacionou entre 2009 e 2016.

Entre as publicações, Letícia começou o dia abrindo um álbum de fotos da caçula, com algumas declarações de amor na legenda: "Sereia. Talentosa. Estrela. Linda. Leal. Amada. Deusa!!”. Entre os cliques escolhidos, Letícia eternizou alguns registros ao lado da filha, mostrando o crescimento de Stella ao longo dos anos, além de alguns cliques ao lado de seu outro filho Pedro Novaes (26), fruto do relacionamento com o ator Marcello Novaes (60).

Spiller ainda complementou a homenagem com um texto emocionante: “Amor das nossas vidas! O jardim do universo está aí pra você colher todas as flores que desejar! Alegria, sonhos realizados, amor, amor, amor… minha flor mais linda! Meu amor é tanto que nem cabe nas palavras… você é meu eterno presente”, escreveu na legenda.

Em outra publicação, Letícia uniu as fotos em um vídeo fofo ao som de “Those Eyes” do New West, que tem uma letra fofa sobre amor e escreveu emocionada: “Minha carinha quando vejo essas fotos”, além de legendar: “Um post só não basta pra dizer o quanto amo você! Infinito!”, disse a atriz.

Letícia Spiller encanta ao mostrar corpo sarado

Na última terça-feira, 17, Letícia Spiller deixou a internet babando ao publicar alguns cliques em um banho de biquíni tomando um banho de cachoeira. Nos registros, a atriz aparece exibindo o corpo sarado, esbanjando beleza com o decote à mostra e o rosto sem maquiagem.

Nos comentários, os admiradores da atriz são só elogios: "Beleza de bilhões, Brasil", disse um fã. “Parece vinho, só vai melhorando com o tempo”, disse outro. “Você é referência em beleza e simpatia”, elogiou outro seguidor.