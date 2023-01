Leticia Spiller encanta ao mostrar corpo sarado em banho de cachoeira: ''Parece vinho''

Sem maquiagem, atriz Leticia Spiller, de 49 anos, chama atenção pelo corpaço ao posar de biquíni durante banho de cachoeira

A atriz Leticia Spiller (49) surpreendeu os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 17, ao compartilhar registros de biquíni em meio à natureza!

Em imagem publicada em seu perfil no Instagram, a artista surgiu esbanjando sua beleza natural sem maquiagem ao aproveitar um refrescante banho de cachoeira. No clique, a loira posou deitada em pedra com um biquíni de alças finas e decotado.

"Eu chego e já corro logo pros braços da Mama. A Mama na Mama haha", disse Spiller ao legendar a publicação. Nos stories, ao postar clique com os olhos fechados, ela escreveu: "Ainda no clima da Mamacita."

"Linda e plena", babou um fã nos comentários do post. "Beleza de bilhões, Brasil", exaltou outra. "Parece vinho, só vai melhorando com o tempo, oloco", destacou um terceiro. "Beleza de Luz! Babalu! Que saudades de ver você atuando", comentou mais um, recordando Babalu, personagem de Leticia em Quatro por Quatro, de 1994.

Confira os registros de Leticia Spiller na cachoeira:

Leticia Spiller exibe detalhes de viagem ao lado do marido, Pablo Vares

Letícia Spiller compartilhou com os seguidores um álbum de fotos de um passeio na Casa Batlló, em Barcelona, recentemente.

Nas imagens, a atriz aparece turistando pelo local na companhia do marido, o músico uruguaio Pablo Vares (32). "Day 2 - Barcelona! Nosso segundo dia em Barcelona foi o último dia de 2022, entrando com tudo em 2023! Aproveitamos pra conhecer a famosa e modernista Casa Batlló, reformada pelo arquiteto Antoni Gaudi. Aliás, a Casa Batló é um clássico da arquitetura! Linda demais, um verdadeiro sonho, uma poesia em forma de construção", escreveu.

