Letícia Spiller mostra detalhes de passeio na Espanha com o marido: "Um verdadeiro sonho"

Letícia Spiller postou um álbum de fotos com o marido enquanto estavam viajando por Barcelona, na Espanha

Letícia Spiller (49) compartilhou com os seguidores um álbum de fotos de um passeio na Casa Batlló, em Barcelona, nesta terça-feira, 03.

Nas imagens, a atriz aparece turistando pelo local na companhia do marido, o músico uruguaio Pablo Vares (32).

"Day 2 - Barcelona! Nosso segundo dia em Barcelona foi o último dia de 2022, entrando com tudo em 2023! Aproveitamos pra conhecer a famosa e modernista Casa Batlló, reformada pelo arquiteto Antoni Gaudi. Aliás, a Casa Batló é um clássico da arquitetura! Linda demais, um verdadeiro sonho, uma poesia em forma de construção", escreveu.

"Passei algumas horinhas contemplando cada espaço dela. Agora uma curiosidade, a estrutura da casa tem formas répteis, curvas como ramos de videira, insinuações de ossos e esqueletos, e seu uso de pedaços coloridos de cerâmica e vidro criam um obra prima surpreendente em todos os cantos. E claro, aproveitei o passeio pra comer um Mochi! Pra quem não conhece, é um doce japonês DELICIOSO, um bolinho de arroz glutinoso! E que aqui em Barcelona é feito divinamente!", finalizou.

Letícia Spiller compartilha fotos inéditas com o filho e celebra aniversário: ''Dia é todo dele''

O filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, Pedro Novaes, fez aniversário e a atriz encantou ao fazer uma homenagem para celebrar os 27 anos do herdeiro. Nas redes sociais, a loira compartilhou uma série de cliques de momentos especiais ao lado do primogênito.

"Fiz este poema hoje que já veio com música no meu coração pra você: Galego é Ogã de tambor; Galego é Ogã de tambor; O sopro do Galego vem gingar gira de amor; o sopro do galego vem gingá gira de amor; Galego chega na praça sua alma tem cor de flor; Não tem quem não sinta sua pulsação; e o tamanho do seu coração; Bate o tambor na praça galego; Bate o tambor na praça galego; Acorda essa multidão; Acorda essa multidão; Te amo infinito".