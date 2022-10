Leticia Spiller compartilha fotos inéditas com o filho e celebra aniversário: ''Dia é todo dele''

No aniversário de Pedro Novaes, Leticia Spiller compartilhou vários cliques de momentos especiais com o herdeiro e celebrou seus 26 anos

O filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, Pedro Novaes, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 17, e a atriz encantou ao fazer uma homenagem para celebrar os 27 anos do herdeiro.

Em sua rede social, a loira compartilhou uma série de cliques de momento especiais ao lado do primogênito. Da infância até os dias atuais, os registros mostraram um pouco do amor que a mãe vive ao lado do filho.

"Hoje o dia é todo dele! Meu "Pitico” rsr Gigante na alma! Nosso amor! @pedropnovaes Voa alto meu filho! Segue teu coração e teu sonho mais profundo. Você é Potencia Pura!", disse ela.

E continuou com palavras de um texto que criou para ele: "Fiz este poema hoje que já veio com música no meu coração pra você: Galego é Ogã de tambor; Galego é Ogã de tambor; O sopro do Galego vem gingar gira de amor; o sopro do galego vem gingá gira de amor; Galego chega na praça sua alma tem cor de flor; Não tem quem não sinta sua pulsação; e o tamanho do seu coração; Bate o tambor na praça galego; Bate o tambor na praça galego; Acorda essa multidão; Acorda essa multidão; Te amo infinito".

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques da dupla. "Tá lindo", elogiaram os garoto. "Parabéns, tudo de melhor", desejaram outros.

É bom lembrar que Pedro Novaes é fruto do relacionamento de Leticia Spiller com Marcelo Novaes. Os atores ficaram casados de 1995 a 2006. Depois dele, a loira se relacionou com Lucas Loureiro de 2009 a 2016, com quem teve sua filha caçula, Stella Loureiro, de 11 anos.

Leticia Spiller relembra casal icônico que fez com Marcello Novaes em novela

Recentemente, Leticia Spiller relembrou uma personagem que fez ao lado de Marcello Novaes. A atriz publicou um clique onde ela e o ex-marido aparecem juntinhos, caracterizados como seus personagens, na época em que eles atuavam como Raí e Babalu na novela Quatro por Quatro, de 1995.

