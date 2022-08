Filha de Leticia Spiller encanta ao fazer yoga com a mãe: ''Que lindeza''

Em aula de yoga, filha de Leticia Spiller surgiu ao lado da atriz meditando e encantou em rara aparição

Redação Publicado em 30/08/2022, às 10h22

A filha de Leticia Spiller (48), Stella Loureiro (11), encantou ao surgir ao lado da mãe durante um encontro de yoga. Nesta terça-feira, 30, a atriz compartilhou os registros tirados no último domingo durante a aula.

Sentadas em um tapetinho em meio à natureza, mãe e filha apareceram meditando com lenços passados no ombro.

"Foi domingo mas queria compartilhar com vocês este dia pleno de conexões, resgatando nossa ancestralidade feminina… conexão entre mães e filhas, entre mulheres, deusas, donzelas e anciãs", começou dizendo.

"Relembrando este grande poder, essa luz que carregamos através do nosso sangue. Fortalecendo essa imensa rede de apoio. Estarei aqui sempre filha, estarei aqui sempre amigas, conhecidas, colegas, manas… e espero sempre poder contar com vocês", escreveu Leticia Spiler.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros da famosa com a herdeira. "Lindeza", disseram. "Que conexão linda", falaram outros.

Vale lembrar que Stella Loureiro é fruto do relacionamento de Leticia Spiller com o diretor fotográfico, Lucas Loureiro. A atriz ficou casada com o pai da menina de 2009 a 2016. Anos antes, a loira ficou por 11 anos com o ator Marcello Novaes (60), com quem teve o filho Pedro Novaes (25).

Leticia Spiller esbanja boa forma e flexibilidade aos 48 anos

Nos últimos dias, Leticia Spiller deu um show de beleza e alongamento ao aparecer fazendo yoga na piscina. Usando um look fitness, a loira ostentou seu corpaço torneado e impressionou com tanta flexibilidade.

