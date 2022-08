De look de ginástica, Leticia Spiller exibe corpaço elástico aos 49 anos

Atriz Leticia Spiller esbanjou flexibilidade e beleza ao posar para fotos fazendo yoga na piscina

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 11h09

A atriz Leticia Spiller (49) começou a semana nesta segunda-feira, 29, esbanjando beleza e boa forma em sua rede social. Fazendo yoga, ela chamou a atenção dos internautas com sua flexibilidade.

Usando um look fitness, composto por top e calça colada, a loira apareceu na piscina se alongamento e impressionou com sua elasticidade. Fazendo várias poses, a famosa mostrou que está com tudo em cima.

"Começando a semana em 1..2…3… e… “Pra quem sabe o que quer, qualquer desafio se torna ponte.” Boa semana para todos", escreveu Leticia Spiller na legenda.

Nos comentários da publicação, a artista logo recebeu uma chuva de elogios. "Uau! Que maravilhosa", exclamaram os fãs. "Lindíssima", disseram outros para a musa.

Ainda recentemente, Leticia Spiller exibiu seu corpaço escultural ao compartilhar uma foto na cachoeira. Embaixo da água, ela surgiu deslumbrante curtindo o momento na natureza.

Letícia Spiller relembra casal icônico que fez com Marcello Novaes em novela

Tempos atrás, Leticia Spiller decidiu usar suas redes sociais para relembrar um dos casais mais icônicos da TV que teve o prazer de protagonizar ao lado de Marcello Novaes (59).

A atriz publicou um clique onde ela e o ex-marido aparecem juntinhos, caracterizados como seus personagens, na época em que eles atuavam como Raí e Babalu na novela Quatro por Quatro, de 1995.

É bom lembrar que Leticia Spiller ficou casada com Marcello Novaes por 11 anos. Da união, eles tiveram o filho Pedro Novaes (25).

