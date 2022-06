Com os filhos, Leticia Spiller surge em clima de festa junina

Atriz Leticia Spiller surgiu caracterizada com os herdeiros curtindo festa junina e encantou

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 12h07

Em época de festas juninas, Leticia Spiller (48) surgiu aproveitando uma com os seus filhos!

Neste sábado, 18, a atriz compartilhou fotos curtindo um "arraía" toda caracterizada com os herdeiros, Pedro Novaes (25) e Stella Loureiro (11), e encantou os internautas com os registros fofos do evento.

"Meu amor todinho", disse a loira ao aparecer abraçada com eles durante o evento junino no Rio de Janeiro.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram o trio. "Que família linda", falaram os fãs ao verem a atriz com os filhos.

Ainda nas últimas semanas, Leticia Spiller encantou ao mostrar mais um momento em família ao celebrar os 90 anos de sua mãe.

Leticia Spiller encanta ao mostrar fotos curtindo festa junina com os filhos; veja: