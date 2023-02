Letícia Spiller comemora participação em série: "Ansiedade"

Letícia Spiller interpretará personagem na série Cidade Invisível; ela será a bruxa Matinta Perera

Para ajudar a matar um pouco a curiosidade dos fãs, a Netflix disponibilizou um teaser da continuidade de "Cidade Invisível", produção nacional que conquistou multidões no Brasil e no mundo.

Além do retorno de nomes já conhecidos do público, como Marco Pigossi (34) e Alessandra Negrini (52), o vídeo traz outros personagens e dá spoiler do que está por vir.

Entre as novidades anunciadas, está a chegada de Letícia Spiller (49), que fez diversas novelas na Globo nos anos 1990 e 2000. Caberá à atriz dar vida à Matinta Perera.

"Para quem estava ansioso como eu, vem aí a segunda temporada de Cidade Invisível. Estarei nessa nova fase como uma das bruxas mais temidas do nosso folclore, que tem o poder de se transformar no que quiser", escreveu.

Para quem ainda não assistiu, a obra, criada por Carlos Saldanha, resgata o universo das lendas brasileiras em investigação policial. O cenário dessa vez será Belém, um centro urbano rico de histórias.

A data de estreia da segunda temporada da série, no entanto, não foi informada por ele nem por Spiller, quanto menos pela plataforma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Victor Sparapane fala sobre papel de Boto Cor-de-Rosa em Cidade Invisível: ''Foi uma honra''

Victor Sparapane (31) surpreendeu o público ao dar vida ao personagem Manaus, que também é a entidade Boto Cor-de-Rosa na série.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista compartilhou sua experiência. “Foi uma honra representar uma parte tão importante do nosso Folclore”, declarou.

O ator definiu seu papel como o “de um Narciso, um mocinho com traços de vilão, e isso faz dele apaixonante, exatamente como o Boto, mas, além disso, ele é um protetor que tentou proteger sua família e consequentemente pagou o preço”.

Com o objetivo de incorporar um galã, ele se inspirou em Don Juan e no próprio Narciso, da mitologia grega. “Serviram de inspiração base, assim como as incontáveis histórias do Boto que se espalham pelas regiões do Brasil”, relatou.