Letícia Spiller defende o marido após internautas massacrarem sua aparência: “Maravilhoso!”

Letícia Spiller, a esposa de Pablo Vares, defende o marido após internautas zombarem de sua aparência

A atriz Letícia Spiller (49) usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que seu marido, o compositor e violinista Pablo Vares, recebeu nos últimos dias por conta de sua aparência. Na web, a artista resolveu se pronunciar, e sem hesitar saiu em defesa do amado.

"Acho que quando a gente tem a oportunidade de gerar reflexão e aprendizado, é valido. Quando se sente na obrigação de fazer isso é complicado. Mas ele encontrou uma maneira de fazer as pessoas refletirem. Acho maravilhoso, porque ele mostra um outro lado, de uma outra forma de vida, que pode ter também. Ele faz as pessoas refletirem para que elas possam pensar de outro jeito", refletiu ela.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o casal rebate comentários maldosos, recentemente o marido da artista fez questão, mais uma vez, de responder a internauta que chamou seu cavanhaque de "mufo".

"Vocês não têm coração? Como fala uma coisa dessas para alguém? As palavras ferem. Não se preocupa não, meu 'mufo'. Nada vai acontecer com você. Papai te ama", disse ele no registro.

Marido de Leticia Spiller vai ao dentista e dispensa clareamento

O músico Pablo Vares compartilhou com seus seguidores que fez uma visita ao dentista. Em série de fotos publicadas em seu perfil no Instagram, o uruguaio mostrou o bom humor e brincou ao se recusar a fazer tratamento para clarear os dentes.

"Dentes! Sorriso limpo e saudável. Hoje foi dia da limpeza semestral, sem clareamento (sorry haters) para estar (como sempre) com a saúde em dia", escreveu ele ao legendar a postagem.