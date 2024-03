Após rumores de novo romance, Letícia Spiller comenta em foto de ex-marido

Após rumores de estar vivendo um romance com Nizam, do BBB 24, Letícia Spiller comenta em foto de seu ex-marido e deixa web confusa

A atriz Letícia Spiller está com a vida amorosa bem agitada. Nesta quarta-feira, 27, a famosa deixou um comentário nada discreto na foto de seu ex-namorado, o músico Pablo Vares. No entanto, o ato deixou a web confusa, já que a artista estaria supostamente vivendo um novo romance.

No Instagram, Letícia aproveitou novo clique do ex-namorado para lhe deixar um elogio. "Lindo", escreveu a loira que ainda adicionou um emoji de coração. Pablo, por sua vez, respondeu com um emoji mandando beijo. Isso aconteceu logo depois a atriz ser conectada à Nizam, ex-participante do BBB 24.

Letícia Spiller e Nizam foram vistos chegando de mãos dadas ao festival Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no último dia 22. Poucos dias antes, a famosa havia deixado comentários em foto do ex-BBB, criando rumores de um suposto affair. No entanto, nenhum dos dois confirmou que estava rolando algo entre eles.

A loira e Pablo Vares estiveram juntos por 7 anos. Contudo, em novembro de 2023, o ex-casal confirmou o término de seu relacionamento após uma crise entre os dois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pablo Vares (@pablovares)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ex de Letícia Spiller rebate comentário sobre fim do casamento

Em fevereiro, Pablo Vares rompeu o silêncio e falou sobre o término de seu relacionamento com Letícia Spiller. O músico rebateu um comentário de um seguidor que sugeriu que ele teria sido 'abandonado' pela parceira.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pablo recebeu uma mensagem maldosa em uma publicação antiga sobre seu casamento. Apesar de ser conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, o músico abriu uma rara exceção ao responder o comentário em um vídeo: "Falei que tua mulher ia te abandonar", disse o seguidor.

Com muita paciência, o uruguaio, que fala português, ironizou as especulações sobre sua relação com a atriz: "Irmão! Sério mesmo que vamos começar o ano assim? Dentre todas as mensagens de bênçãos e prosperidade, logo você, que tem Jesus na sua foto de perfil do Facebook, tinha que escrever uma coisa dessas?", o músico disparou.

Pablo rebateu com educação: "Mas como eu aprendi com Ele a dar a outra face, eu só tenho a lhe desejar um próspero 2024, cheio de saúde, paz, amor e bom senso por quê não? Faz bem também, né? E também lhe desejar um relacionamento muito próspero, longevo e cheio de amor para você e a sua companheira. Deus abençoe", finalizou.