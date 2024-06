Com festa intimista, Fernanda Paes Leme celebra aniversário: "Seguir iluminando"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme completou 41 anos nesta terça-feira, 4, e comemorou a data com uma festa intimista

Fernanda Paes Leme completou 41 anos de vida nesta terça-feira, 4, e celebrou a data especial com uma festa intimista. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e apresentadora postou algumas fotos soprando uma velinha com a filha, Pilar, nos braços.

Ao dividir os registros com os seguidores, ela falou sobre o novo ciclo. "Mais um ano. Quantas primeiras vezes eu tive nesses últimos 12 meses? Quantas me aguardam para os próximos?", refletiu a noiva de Victor Sampaio no começo do texto.

"Assopro as velas hoje desejando saúde para buscar novas conquistas, amor pra tornar o processo mais acolhedor, leveza pra manter a serenidade. São 41 voltas ao redor do sol. Pronta pra seguir iluminando. Venha devagar, 41!", finalizou.

Mais cedo, Fernanda refletiu sobre as mudanças que aconteceram na vida dela ao longo do último ano. "Se chorei ou se sorri, importante é que aos 40: engravidei, gravei três programas, fiz mudança e pari. Emoções eu vivi. Venha com calma, 41", escreveu ela.

Depois, a apresentadora contou que precisou levar Pilar, que está com dois meses, em uma consulta no pediatra. "Baby Mó acordou resfriadinha e eu vou ficar coladinha nela o dia todo, dando amor e colo. Amando as mensagens de amor e carinho!! Aqui a energia boa é sempre bem-vinda. Vocês são demais", contou. "Fomos com a vovó no pediatra. Pipa tá resfriada, mas nada super sério. Vamos cuidar pra não piorar... Aniversário intenso por aqui...", completou.

Noivo de Fernanda Paes Leme encanta com declaração de amor

A atriz Fernanda Paes Leme completa mais um ano de vida nesta terça-feira,04, e seu noivo, Victor Sampaio, homenageou a artista por meio de uma declaração de amor para ela, em seu perfil no Instagram.

"O dia da mulher mais incrível que já conheci. A melhor mãe do mundo, que com uma calma consegue equilibrar as emoções como se já estivesse na sua terceira filha. Uma mãe que passa o dia babando na pequena está plena. Para mim, a paternidade tem vindo a cada dia, com um pouquinho de esforço, mas está acontecendo. E graças a essa mulher incrível, que ao invés de ficar chateada por termos processos diferentes quanto isso, só me incentiva, me ajuda a me entender como pai", escreveu ele em um trecho. Confira o post completo!