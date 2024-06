Noivo de Fernanda Paes Leme encanta com declaração de amor: "A melhor"

A atriz Fernanda Paes Leme completa mais um ano de vida e seu noivo, Victor Sampaio, a homenageou com uma declaração de amor

A atriz Fernanda Paes Leme completa mais um ano de vida nesta terça-feira,04, e seu noivo, Victor Sampaio homenageou a artista por meio de uma declaração de amor para ela, em seu perfil no Instagram. Ela, que completa 41 anos, faz aniversário pela primeira vez desde o nascimento de Pilar, que está com dois meses.

"O dia da mulher mais incrível que já conheci. A melhor mãe do mundo, que com uma calma consegue equilibrar as emoções como se já estivesse na sua terceira filha. Uma mãe que passa o dia babando na pequena está plena. Para mim, a paternidade tem vindo a cada dia, com um pouquinho de esforço, mas está acontecendo. E graças a essa mulher incrível, que ao invés de ficar chateada por termos processos diferentes quanto isso, só me incentiva, me ajuda a me entender como pai", iniciou Victor na publicação.

"Já falamos da mamãe Fernanda, agora temos que falar da mulher Fernanda, né? Ela é simplesmente a mulher mais generosa, mais amiga, melhor confidente, parceira. A mulher que põe a cabeça desse maluco aqui no lugar, está sempre atenta para ver se estou bem, se preciso de um colo ou de uma boa conversa. Mas isso não é só comigo, isso é com todos que estão ao seu redor, se entrega de corpo alma pelos seus, sem esperar nada em troca, apenas sente prazer em ver os outros bem", completou Victor.

"Parabéns pelo seu dia, mas parabéns por ser tudo isso! E obrigado por você ser tudo isso!", encerrou ele. Nos comentários, os internautas se derreteram. "Sorte a de vcs terem se encontrado e parabéns pela generosidade um com o outro. Desejo muita saúde e realizações para a Fernanda", escreveu um. "Esse sim é um texto lindo de aniversário de um homem apaixonado que admira sua mulher. Que família linda gente! Feliz aniversário", disse outra.

Veja a publicação: