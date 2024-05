Fernanda Paes Leme se pronuncia após 'climão' com Juliette: "Temos intimidade"

Após internautas apontarem 'climão' entre Fe Paes Leme e Juliette, atriz usou as redes sociais para esclarecer a situação: "Muito amor e respeito"

Nesta segunda-feira, 27, Fernanda Paes Leme se pronunciou nas redes sociais acerca de um dos episódios de seu programa com Giovanna Ewbank, o Quem Não Pode Se Sacode. Após a participação de Juliette, os internautas apontaram um suposto climão entre ela e a mãe de Pilar. Mas a atriz garantiu que não passa de uma brincadeira entre amigas.

"Tá saindo aí nas fofocas um corte do programa que dou um 'fora' na Ju e depois ela responde. Estávamos brincando assim o tempo todo, só assistir ao programa pra saber... temos intimidade pra esse toma lá da cá", esclareceu nos Stories do Instagram.

"Claro, tem muito amor e respeito aqui. Aliás, só existindo isso que se pode brinca com alguém. Relaxem e procurem briguinha onde tem, e não entre nós", pediu a apresentadora.

Ainda na rede social, Fepa mostrou uma conversa que teve com a campeã do BBB 21. "Se tem uma coisa que você é, é carismática e feliz. Te amo", disse Juliette. "Gente hahaha nem vi nada. Tô aqui quieta amamentando. Não quero haters Julietteeeee haha você me defenda", respondeu a atriz ao saber dos rumores.

Fernanda Paes Leme quebra o protocolo e dá resposta afiada para Juliette

Na semana passada, foi ao ar um novo episódio do programa do GNT, Quem não pode se sacode, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Agora, um trecho do programa viralizou nas redes sociais, isso porque Fepa surpreendeu ao quebrar o protocolo para dar uma resposta afiada a uma das convidadas, Juliette.

No trecho em questão, Juliette aparece ao lado de outra convidada, Jade Picon, durante uma dinâmica da atração. No entanto, a cantora questiona as regras da brincadeira: "Não, não, sério mesmo, vocês estão deixando passar tudo, porque exercícios da academia, musculação", diz a cantora, enquanto prossegue sua explicação.

Ao contrário do esperado, Fernanda não pausou para explicar as regras ou ouvir a artista. Surpreendentemente, a apresentadora quebrou o protocolo em situações como essa e respondeu à colega com uma resposta afiada: “Juliette, deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Quando o programa for seu, você faz isso", ela disparou rapidamente, fazendo a plateia cair na risada.