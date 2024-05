Fernanda Paes Leme quebra o protocolo e dá resposta afiada para Juliette

Fernanda Paes Leme surpreende ao quebrar o protocolo em seu novo programa no GNT e protagoniza suposto climão com Juliette

Na semana passada, foi ao ar um novo episódio do programa do GNT "Quem não pode se sacode", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Agora, um trecho do programa viralizou nas redes sociais, isso porque Fepa surpreendeu ao quebrar o protocolo para dar uma resposta afiada a uma das convidadas, Juliette.

No trecho em questão, Juliette aparece ao lado de outra convidada, Jade Picon, durante uma dinâmica da atração. No entanto, a cantora questiona as regras da brincadeira: "Não, não, sério mesmo, vocês estão deixando passar tudo, porque exercícios da academia, musculação", diz a cantora, enquanto prossegue sua explicação.

Ao contrário do esperado, Fernanda não pausou para explicar as regras ou ouvir a artista. Surpreendentemente, a apresentadora quebrou o protocolo em situações como essa e respondeu à colega com uma resposta afiada: “Juliette, deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Quando o programa for seu, você faz isso", ela disparou rapidamente.

"Juliette, deixa eu te contar uma coisa rapidinho... Quando o programa for seu, você faz isso". pic.twitter.com/qygZ0lC8Zj — CHOQUEI (@choquei) May 27, 2024

Em sequência, Juliette e Jade caíram na risada com a resposta inesperada e prosseguiram a dinâmica. No entanto, o momento repercutiu nas redes sociais e muitos internautas apontaram um climão: “Pior foi a Fernanda, se fosse comigo responderia na mesma moeda”, disse uma seguidora. “Achei que foi uma patada desnecessária”, opinou mais uma.

Muitos admiradores também saíram em defesa da apresentadora: “Nós, fãs da Juliette, damos risada do momento que só a peste pode proporcionar porque é autenticidade pura”, uma se divertiu com a cena. “Já podemos decretar a Fe Paes Leme e a Gioh como rainhas?”, outra internauta exaltou as apresentadoras. "Foi só brincadeira", disse outro.

Giovanna Ewbank se derrete ao conhecer a filha de Fernanda Paes Leme:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme recebeu uma visita bastante especial em sua casa na última quinta-feira, 23. Pela primeira vez, a apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso viram pessoalmente a filha recém-nascida da amiga, a pequena Pilar, que chegou ao mundo no dia 17 de abril, mas só conheceu a titia recentemente.

Encantada com Pilar, a amiga de Fernanda Paes Leme se derreteu de amores ao parabenizá-la pela chegada da herdeira. "Parabéns pela joia que Deus te deu e pela mama que você tornou. Hoje foi dia de conhecer a Pilar com direito a lookinho combinando. Tia Gio e tio Bruno já te amam", declarou a apresentadora em suas redes sociais.