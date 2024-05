Isabella Santoni explica escolha de look fora do comum para seu casamento civil

Isabella Santoni revela que se casou com macacão branco e explica a ideia de usar o look diferente no seu grande dia

A atriz Isabella Santoni surpreendeu os fãs ao contar que se casou no civil com o empresário Henrique Blecher. Os dois estão juntos desde o segundo semestre de 2023 e oficializaram a união em uma cerimônia intimista na casa deles no Rio de Janeiro. Agora, ela mostrou mais detalhes do seu look.

Para o grande dia, a estrela escolheu um look fora do comum. Ela dispensou um vestido de noiva e optou por um macacão.

O look foi criado pela estilista Lethicia Bronstein e destacou a beleza natural da noiva. O macacão justo ao corpo ainda contou com aplicações de pérolas bordadas na parte de cima.

Em entrevista ao site Ela, do Jornal O Globo, a atriz contou o motivo do look diferente para sua união. "Para o civil, eu queria algo mais moderno e menos óbvio do que um vestido. Como foi na minha casa, queria estar mais à vontade. A Lethicia Bronstein já tinha esse macacão pronto no atelier e só ajustamos a peça ao meu corpo", disse ela.

Quem é o marido de Isabella Santoni?

A atriz Isabella Santoni está casada com Henrique Blecher. Os dois anunciaram o casamento no civil com um post nas redes sociais no último domingo, 12. Agora, que tal saber mais sobre o eleito da artista?

Henrique Blecher é empresário e milionário. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Direito e também estudou gestão e filosofia. Hoje em dia, ele é sócio de uma plataforma de inteligência e investimento no mercado imobiliário. O empresário também já foi eleito vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação de Dirigentes Imobiliários do Rio de Janeiro.

Antes de conhecer Isabella, ele já foi casado com outra atriz. Em 2012, Henrique se casou com a atriz Emanuelle Araújo em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Eles se separaram dois anos após o ‘sim’.

O empresário é pai de duas filhas, Nina e Vitória, frutos de relacionamento anterior.