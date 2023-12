Glória Menezes reaparece em foto com dois dos três filhos

Longe da TV há alguns anos, Glória Menezes surge em novas fotos com a família e posa sorridente ao lado dos filhos em encontro especial

A atriz Glória Menezesreapareceu nas redes sociais em novas fotos compartilhadas por sua nora, Mocita Fagundes, que é a esposa de Tarcísio Filho. Ela revelou um álbum de fotos da atriz veterana com seus filhos e parentes durante a celebração de Natal em família.

Em umas fotos, a artista fez uma rara aparição com dois dos seus três filhos. Ela posou ao lado de Tarcísio e Maria Amélia e esbanjou alegria. Vale lembrar que ela também é mãe de João Paulo Brito, que é mais discreto.

Na legenda das fotos, Mocita contou sobre como a sogra gosta de comemorar o Natal. "O almoço de natal foi muito afetivo e familiar. Primeiramente eu dei pra Glória , uma arte para enquadrar da @pmacs. Ela já tinha no celular dela, no formato digital. E adorava. Então resolvi imprimir para fazer um quadro. Nossa troca de presentes aconteceu só hoje. É assim na casa da @oficialgloriamenezes . Eu acho bonito. Comemora-se o natal durante o dia. É um natal solar! Eu tava com saudades da Maria Amélia e do Horácio! E tivemos a alegria da Ingrid (que não aparece nas fotos) também. Foi um bom dia! Obrigada pela SAÚDE de todos! Hoje é dia de agradecer", contou.

Vale lembrar que Glória Menezes ficou viúva durante a pandemia de Covid-19 com a morte do seu marido, o ator Tarcísio Meira, em agosto de 2021. A atriz está longe das novelas desde que atuou em Totalmente Demais, de 2015.

Glória Menezes posa com seus filhos Tarcísio Filho e Maria Amélia

Bronca de Glória Menezes na nora

Há poucos meses, Mocita Fagundes contou que levou uma 'bronca' da sogra, Glória Menezes. Ela disse que estava há alguns dias sem encontrar a sogra por causa do trabalho e a senhora cobrou suas visitas.

"Minha lembrança de quinta, vem com sabor de saudade. Porque tô morrendo de saudades da minha Rainha!!!!!!! (ontem no telefone ela disse…”cansei de falar contigo através dessa tela aí” - risos) Mas aí digo que tô trabalhando muito… e o olho dela brilha - e ela conclui… “ isso minha filha! Trabalha e conquista tuas coisas!” A Gloria Menezes não dá muita importância às redes sociais ou a essa tecnologia que aproxima as pessoas. Ela gosta do olho no olho. Do calor do afeto “ ao vivo e a cores”. E ela tem absoluta razão. Esse momento tão legal da nossa relação afetiva e também profissional - eu tendo a honra de dirigir a grande atriz- ficará eternizado no meu coração. E agora, compartilhado com meus amigos virtuais. Uma boa quinta pra todos", declarou.