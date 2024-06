Ele cresceu! Filho de Alinne Moraes surge grandão em novo vídeo

Alinne Moraes se derrete ao compartilhar novo vídeo do seu filho, Pedro, que já está com 10 anos. Confira como ele está hoje em dia

A atriz Alinne Moraes explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova imagem do seu filho, Pedro, de 10 anos, fruto do casamento com o cineasta Mauro Lima. Neste final de semana, ela exibiu um vídeo do herdeiro conversando com o pai durante o jantar em um restaurante.

Nas imagens, Pedro mostrou o quanto cresceu nos últimos tempos e está cada dia mais lindo. “São muitas histórias, né, Pepê? (Meu tagarela da estrela)”, disse a mamãe coruja na legenda.

Os internautas ficaram surpresos com o tamanho do menino. “Ele está gigante”, disse um fã. “Como o Pedro está lindo e como é desenvolto”, afirmou outro. “Ficando mocinho. Eles crescem rápido demais”, comentou mais um.

Vale lembrar que Alinne Moraes está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, de 2021. Em breve, ela deve integrar o elenco de Guerreiros do Sol, nova novela do Globoplay.

Alinne Moraes com o marido

A atriz Alinne Moraes fez uma rara aparição com o marido, Mauro Lima, com quem está casada há 11 anos. Há pouco tempo, ela e o amado saíram para curtir a noite em clima de romance.

Abraçados, eles posaram para os fotógrafos no show de Jon Batiste, no Rio de Janeiro. Discreta com sua vida pessoal, a artista chamou a atenção ao surgir com o amado.

Para aproveitar o evento bem confortável, Alinne Moraes apostou em uma combinação básica. De cropped branco, calça preto e tênis, a famosa surgiu toda estilosa com o diretor, com quem tem um casamento fechado.

Recentemente, em uma entrevista para Folha de São Paulo, a atriz falou sobre ter uma relação aberta com o pai de seu filho. "Não temos um casamento aberto e não queremos ter. Eu e o Mauro funcionamos muito bem juntos há tanto tempo, não temos o menor interesse em mudar isso. Sem chance“, declarou.

Foto: Webert Belicio /Agnews