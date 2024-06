Luan Santana tem show em MG cancelado após sofrer um mal súbito, diz organização

Show de Luan Santana em MG foi cancelado após o cantor sofrer um mal súbito; Informação foi divulgada pelo Sindicato Rural de Divinópolis

O show do cantor Luan Santana, previsto para acontecer na noite do último sábado, 1, durante a DivinaExpo, foi cancelado devido a problemas de saúde do artista. A informação foi divulgada neste domingo, 2, pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização do evento.

Segundo o sindicato, Luan teve um mal súbito logo quando chegou no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, "necessitando imediatamente o transporte aéreo para o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos".

Em comunicado, foi informado que tudo estava certo para receber o artista no evento, mas seu problema de saúde surpreendeu a todos. "A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo. Mais informações serão divulgadas em breve. Irajá Nogueira - Presidente do Sindicato Rural de Divinópolis", finalizou.

Confira o pronunciamento feito no momento do show:

Na noite de ontem, o cantor @luansantana iria se apresentar na Divina Expo, mas passou mal horas antes de subir ao palco. O comunicado veio minutos antes de começar seu show.

Luan Santana revela motivo de vender mansão de R$ 50 milhões

O cantor Luan Santana abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo de ter vendido sua mansão luxuosa, comprada em 2020. Localizada em Santana de Parnaíba, Alphaville, São Paulo, o artista adquiriu o imóvel para morar com a namorada, Jade Magalhães, após o casamento.

No entanto, depois de um tempo, Luan Santana explicou que passou a não se sentir muito à vontade na residência. Em entrevista ao portal LeoDias, o famoso contou que possuía uma grande cobrança consigo mesmo em relação a bens materiais.

"Há um tempo atrás, eu tinha essa cobrança: preciso ter uma casa enorme, o melhor carro. Só que comecei a não me sentir à vontade na casa que comprei. Comprei uma casa enorme no Alphaville, que tinha patrona cara em cada lugar na sala, e eu ficava numa agonia, tinha que sentar nessas poltronas e aproveitar tudo", disse ele.

De acordo com o cantor sertanejo, após um período, ele aceitou que não se identificava com os bens adquiridos. "Não tem nada de errado você querer ter coisas caríssimas e viver no luxo, mas eu não me sinto em casa, não me sinto à vontade nem conectado com o Luan de antes", relatou.

E completou: "Descobri isso há uns tempos aí. Sou um cara feliz assim. Moro numa casa menor hoje, mais simples. Larguei mão de uma casa de 50 paus [milhões]. Eu não ficava com vontade, não estava aproveitando e entrei numa pira e falei: quero ter um outro estilo de vida. Entendi quem eu sou. E estou melhor assim".

Ainda na mesma entrevista, o artista revelou que, em breve, deve subir ao altar com Jade Magalhães. Embora tenham assumido publicamente a reconciliação há pouco tempo, os dois viveram um noivado de 12 anos.