Por que Luan Santana e Jade Magalhães terminaram noivado? Relembre detalhes

Luan Santana e Jade Magalhães confirmam reconciliação após flagra de mãos dadas em aeroporto; descubra os motivos das idas e vindas do casal

Na manhã terça-feira, 27, Luan Santana e Jade Magalhães confirmaram a reconciliação do namoro, após serem flagrados de mãos dadas em um aeroporto em São Paulo. Os dois estavam curtindo uma viagem romântica e já levantavam suspeitas. No entanto, muitos admiradores se perguntam por que o casal terminou o noivado anteriormente. Entenda os motivos por trás da separação:

A história de amor de Luan Santana e Jade Magalhães:

Depois de se encontrarem pela primeira vez no camarim após um show em 2008, Luan Santana se apaixonou por Jade Magalhães. No entanto, o casal só assumiu o relacionamento ao público no ano seguinte. Um ano e meio depois de engatarem o namoro, o cantor decidiu colocar um ponto final na relação pela primeira vez

Na época, o sertanejo conversou com a CARAS Brasil e contou que o término se deu por sua rotina agitada: “Tenho uma vida cheia de compromissos e a distância foi esfriando a relação aos poucos. Minha rotina vai me ajudar a superar o fim. Foco no trabalho”, Luan abriu o coração sobre a primeira separação com a morena.

Mas Luan nunca superou o término e eles reataram o namoro após alguns meses de rumores. Desde então, os dois não se desgrudaram mais e decidiram dar um passo importante no relacionamento em 2019. O cantor fez o tão esperado pedido de casamento com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal e claro que Jade disse sim!

Entenda o fim do noivado:

No ano seguinte, deram outro grande passo ao decidirem morar juntos, mas o romance acabou pouco tempo depois. Em outubro, anunciaram o fim do noivado após 12 anos juntos: "Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos mas no fim", Luan desabafou.

Segundo informações divulgadas por Leo Dias, na época o excesso de ciúmes teria motivado a separação. Mas, em conversa com o colunista, o cantor explicou que foi ele quem decidiu terminar o namoro. Luan mencionou que estavam acumulando frustrações e perderam o encanto: "Havia machucados aqui, machucados ali e me vi em um momento muito específico", ele entregou.

Após o término, Luan chegou a se envolver com outras pessoas e até ficou noivo pela segunda vez, desta vez com Izabela Cunha. No entanto, o noivado com a influenciadora digital também chegou ao fim em junho do ano passado. Agora, o cantor reatou o namoro com Jade Magalhães e está aproveitando essa nova fase ao lado dela.

Os indícios de uma possível reconciliação entre os dois surgiram quando os fãs notaram a semelhança em suas fotos durante uma viagem. Ambos compartilharam imagens do mesmo quarto de hotel, da praia e até de jantares românticos, Agora, com o flagra de mãos dados no aeroporto, Luan e Jade assumem a reconcialiação do namoro.