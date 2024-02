Luan Santana e Jade Magalhães desembarcam juntos em São Paulo

Após rumores de que reataram o namoro, Luan Santana e Jade Magalhães são flagrados de mãos dadas em aeroporto de São Paulo

O cantor Luan Santana atraiu todos os olhares ao desembarcar em um aeroporto de São Paulo junto com Jade Magalhães. Os dois estão em clima de reconciliação e acabam de voltar de uma viagem juntos para o México.

Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre o romance, mas deram indícios de que estão juntinhos. No aeroporto, eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto circulavam de mãos dadas e sorridentes, sem esconder a parceria entre eles.

Os rumores de reconciliação entre os dois começaram há alguns dias, quando os fãs perceberam a semelhança nas fotos deles durante uma viagem. Eles compartilharam imagens no mesmo quarto de hotel, praia e até jantares românticos. Porém, eles não posaram juntos. Agora, com o flagra no aeroporto, é a primeira vez que eles apareceram juntos desde o início dos comentários.

Os dois ficaram juntos por 12 anos, entre idas e vindas. Inclusive, eles ficaram noivos em 2019 durante um passeio de balão em Portugal, quando ele entregou um anel de diamante para a amada. Em abril de 2020, os dois foram morar juntos, mas o romance terminou pouco tempo depois. Em outubro, eles anunciaram o fim do noivado.

Luan Santana relembra sua primeira vez

O cantor Luan Santana, de 32 anos, surpreendeu ao revelar como foi a sua primeira vez na cama. A história com alguns detalhes foi contada durante a participação do sertanejo no podcast, PodDelas.

O momento marcante da vida sexual dele aconteceu quando tinha 15 anos com uma namorada da época que também era virgem. O ato teria acontecido em uma escada, local que conseguiram privacidade.

"Foi na escada de um prédio, desconfortável para caramba e foi a primeira vez dela também. Foi especial, mas foi desconfortável. E é estranha a primeira vez, né, você não tem certeza se fez direito, se estava dentro mesmo, já pensou se foi meio de lado só, porque você está nervoso", comentou.

O primeiro beijo de Luan Santana também foi em um lugar diferente, em uma despensa. "O primeiro beijo eu achei estranho. Demorou uns três beijos para entender como era o esquema. Treinei na laranja, na mão, no espelho. Eu não sabia dos truques", completou.