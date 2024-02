Conheça Jade Magalhães, ex-noiva de Luan Santana que reatou com o cantor

Segundo Leo Dias, Luan Santana viajou para o México na companhia da ex-noiva Jade Magalhães. Conheça mais sobre o novo amor do cantor

O cantor Luan Santana virou assunto na última segunda-feira, 19, após o portal LeoDias afirmar que ele e sua ex-noiva, Jade Magalhães, viajaram juntos para o México e decidiram reatar o relacionamento de 12 anos. Por isso, a CARASDigital reuniu algumas curiosidades para você conhecer melhor o novo amor de Luan Santana.

Jade Magalhães tem 31 anos de idade, é influenciadora e designer de moda. Ela é filha de Maurício Joel de Sá, ex-prefeito de Alto Taquari, no Mato Grosso. No Instagram, a ex-noiva e agora atual do cantor, tem mais de 1 milhão de seguidores.

Ela saiu de sua cidade natal e foi para o Paraná cursar a faculdade dos sonhos. Se formou em 2019 em uma universidade privada do estado. Estilosa, Jade chegou a lançar uma marca própria de peças de alfaiataria, mas algum tempo depois o site do negócio saiu do ar.

Tímida e discreta desde o início do relacionamento com o sertanejo, a influenciadora digital costuma compartilhar momentos do seu dia a dia, além de looks de grife e marcas de luxo.

O casal se conheceu no camarim de um show do sertanejo em 2008. Luan já afirmou em entrevistas que precisou insistir muito para conquistar o coração de Jade.

Meses depois deste encontro no camarim, eles se reencontraram e deram início ao romance. O relacionamento deles começou em 2008 e chegou ao fim em 2020, quando já estavam noivos.

"Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim", publicou Jade, após o fim do namoro.

Será que teremos uma reconciliação à vista?! O cantor Luan Santana se tornou manchete na internet na última segunda-feira, 19, por causa de um rumor envolvendo ele e sua ex-noiva, a influenciadora digital Jade Magalhães. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois teriam ido viajar juntos para o México.

Segundo o jornalista, eles estão circulando juntos pelo México e levantaram suspeitas dos fãs. Nas redes sociais, eles compartilharam fotos em lugares muito parecidos e os internautas começaram a cogitar que estariam juntos. Inclusive, Leo Dias disse que recebeu uma foto deles lado a lado na viagem.

Por enquanto, Luan e Jade não se pronunciaram sobre os rumores. Confira os detalhes!