Luan Santana detalha primeira vez: ''Estava dentro mesmo''

Cantor Luan Santana detalha sua primeira vez na cama e surpreende com detalhes inusitados

O cantor Luan Santana, de 32 anos, surpreendeu ao revelar como foi a sua primeira vez na cama. A história com alguns detalhes foi contada durante a participação do sertanejo no podcast, PodDelas, nesta terça-feira, 19.

O momento marcante da vida sexual dele aconteceu quando tinha 15 anos com uma namorada da época que também era virgem. O ato teria acontecido em uma escada, local que conseguiram privacidade.

"Foi na escada de um prédio, desconfortável para caramba e foi a primeira vez dela também. Foi especial, mas foi desconfortável. E é estranha a primeira vez, né, você não tem certeza se fez direito, se estava dentro mesmo, já pensou se foi meio de lado só, porque você está nervoso", comentou.

O primeiro beijo de Luan Santana também foi em um lugar diferente, em uma despensa. "O primeiro beijo eu achei estranho. Demorou uns três beijos para entender como era o esquema. Treinei na laranja, na mão, no espelho. Eu não sabia dos truques", completou.

Ainda recentemente, o cantor brincou sobre ser um touro na cama. Na ocasião, ele ainda afirmou que nunca brochou na hora.

Novo affair de Luan Santana é criticada nas redes sociais

A possível nova affair do cantor Luan Santana, a influenciadora digital Débora Morais, teve seu perfil nas redes sociais completamente inundado de críticas. Os internautas aproveitaram os comentários das postagens para opinar sobre os boatos de que a modelo terminou com seu namorado depois que não ganhou um vestido que queria e, na mesma semana, foi flagrada com o cantor sertanejo.

“Cuidado hein, esse mundo é redondo. Traiu o namorado, o mundo dá voltas. Mas é aquela coisa, o que a conta bancária não faz, né?”, disparou uma internauta. “Aproveita para ganhar uma mídia, porque Luan não gosta da fruta. Caráter passou longe, né?”, apontou uma outra. “Largou o namorado para ficar com famoso, aí você vê o caráter”, ironizou uma terceira. “Mais uma iludida”, debochou mais uma.

Débora Morais mora em Florianópolis, Santa Catarina, e apareceu usando um sobretudo de Luan nos bastidores do Festival Luan City 2.0, que aconteceu no último sábado, 29, de julho. Antes de subir ao palco, o sertanejo usou a peça azul e bege por conta do frio de 7 graus que fazia em Curitiba, no Paraná.