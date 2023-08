Luan Santana se define como 'touro bruto' na cama: ''Nunca brochei''

Após fim do noivado, Luan Santana faz revelações de como é na intimidade

O cantor Luan Santana surpreendeu ao fazer algumas revelações íntimas de como se considera na cama. Em entrevista à rádio Band News FM, o sertanejo, de 32 anos, deu o que falar ao comentar se já brochou alguma fez na hora H.

Solteiro, mas com vários affairs apontados nos últimos tempos, desde o fim do noivado com Izabela Cunha, ele impressionou ao falar como se define. "Nunca brochei, nunca brochei. Imbrochável", descreveu-se.

Luan Santana então continuou falando como se vê na cama ao ser questionado se é um touro ou um bezerro na cama. "É touro, rapaz, é touro. É tipo Barretos. O bagulho é bruto", falou o cantor como é na hora do namoro.

O fim do noivado de Luan Santana foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que a separação aconteceu no dia 25 de maio. Izabela e Luan estavam juntos desde 2021 e anunciaram o noivado em julho de 2022. Inclusive, eles foram alvos de rumores de que iriam se casar em Poços de Caldas, mas tudo não passou de boatos. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.

Novo affair de Luan Santana é criticada nas redes sociais

No último dia 30, a possível nova namorada do cantor Luan Santana, a influenciadora digital Débora Morais, teve seu perfil nas redes sociais completamente inundado de críticas. Os internautas aproveitaram os comentários das postagens para opinar sobre os boatos de que a modelo terminou com seu namorado depois que não ganhou um vestido que queria e, na mesma semana, foi flagrada com o cantor sertanejo.

“Cuidado hein, esse mundo é redondo. Traiu o namorado, o mundo dá voltas. Mas é aquela coisa, o que a conta bancária não faz, né?”, disparou uma internauta. “Aproveita para ganhar uma mídia, porque Luan não gosta da fruta. Caráter passou longe, né?”, apontou uma outra. “Largou o namorado para ficar com famoso, aí você vê o caráter”, ironizou uma terceira. “Mais uma iludida”, debochou mais uma.

Débora Morais mora em Florianópolis, Santa Catarina, e apareceu usando um sobretudo de Luan nos bastidores do Festival Luan City 2.0, que aconteceu no último sábado, 29. Antes de subir ao palco, o sertanejo usou a peça azul e bege por conta do frio de 7 graus que fazia em Curitiba, no Paraná.