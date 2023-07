Ex-noiva de Luan Santana rompe o silêncio sobre o término: 'Foi o melhor'

Ex-noiva de Luan Santana, Izabela Cunha fala pela primeira vez sobre o término ao receber questionamento de fã: 'Nunca falam sobre a relação'

O noivado do cantor Luan Santana com a influenciadora digital Izabela Cunha chegou ao fim há pouco tempo e foi confirmado apenas pela equipe do artista. Agora, a ex-noiva dele decidiu falar sobre o assunto pela primeira vez. Nas redes sociais, ela recebeu o questionamento de um fã e resolveu abrir o jogo sobre a separação.

Nos comentários de uma foto dela, uma seguidora desabafou ao reclamar que os dois ainda não assumiram o término publicamente. A fã disse: “Sacanagem, Iza, o que você e o Luan estão fazendo coma gente, fãs. Nunca falam sobre a relação de vocês, se estão solteiros ou não”.

Ao ler isso, Izabela Cunha decidiu romper o silêncio e confirmou o fim do noivado. “Não estamos mais juntos. Foi o melhor para os dois. Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, afirmou.

O fim do romance deles foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que a separação aconteceu no dia 25 de maio. Izabela e Luan estavam juntos desde 2021 e anunciaram o noivado em julho de 2022. Inclusive, eles foram alvos de rumores de que iriam se casar em Poços de Caldas, mas tudo não passou de boatos. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.

Luan Santana se declarou para Izabela Cunha em janeiro

Em janeiro deste ano, Luan Santana fez uma declaração para celebrar o aniversário de Izabela Cunha. "É muito difícil às vezes falar sobre mim, mas falar de você é fácil. Acho que é assim quando a gente ama. E eu amo sua alma, seus humores e até as fraquezas, que todo mundo tem. Mas ninguém tem uma boca tão gostosa e tão macia de beijar, ninguém tem o corpo mais lindo, ninguém tem o cabelo mais cheiroso", começou o cantor.

"Minha princesa, minha preta, minha nega, minha nova, minha sapa, minha pata, minha vida, e todos os mil apelidos que a gente se chama. Mil razões pra ficar, mil razões pra não querer ir, mil razões pra não querer largar. Viciante, apaixonante, contagiante. Você é tudo isso pra mim, pros nossos amigos, pra sua família e só o que a gente quer é que você seja feliz. Voe pra onde seu coração mandar e me deixe estar sempre por perto. Pedi a Deus um amor e ele me deu o maior do universo. Te amo @itsizabela feliz aniversário", finalizou.