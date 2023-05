Noivado de Luan Santana e Izabela Cunha chega ao fim

Após quase um ano de noivado, Luan Santana e Izabela Cunha se separam. Assessoria de imprensa dele confirma o término

O noivado do cantor Luan Santana com Izabela Cunha chegou ao fim! De acordo com a assessoria de imprensa dele, a separação aconteceu na última quinta-feira, 25.

Luan e Izabela estavam juntos há cerca de dois anos, sendo que ficaram noivos há quase um ano. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o assunto. A notícia foi dada em primeira mão pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Em março deste ano, os dois foram alvos de rumores de que iriam se casar em uma cidade de Minas Gerais. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.

Em janeiro deste ano, Luan Santana fez uma declaração para celebrar o aniversário de Izabela Cunha. "É muito difícil às vezes falar sobre mim, mas falar de você é fácil. Acho que é assim quando a gente ama. E eu amo sua alma, seus humores e até as fraquezas, que todo mundo tem. Mas ninguém tem uma boca tão gostosa e tão macia de beijar, ninguém tem o corpo mais lindo, ninguém tem o cabelo mais cheiroso", começou o cantor.

"Minha princesa, minha preta, minha nega, minha nova, minha sapa, minha pata, minha vida, e todos os mil apelidos que a gente se chama. Mil razões pra ficar, mil razões pra não querer ir, mil razões pra não querer largar. Viciante, apaixonante, contagiante. Você é tudo isso pra mim, pros nossos amigos, pra sua família e só o que a gente quer é que você seja feliz. Voe pra onde seu coração mandar e me deixe estar sempre por perto. Pedi a Deus um amor e ele me deu o maior do universo. Te amo @itsizabela feliz aniversário", finalizou.