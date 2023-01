Luan Santana se declara ao comemorar aniversário da noiva: "Eu amo sua alma"

Izabela Cunha completou 27 anos nesta segunda-feira, 23, e ganhou uma linda declaração do cantor Luan Santana

Nesta segunda-feira, 23, a noiva de Luan Santana (31), IzabelaCunha, completou 27 anos de vida, e o cantor fez questão de comemorar a data especial na internet.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou duas fotos ao lado da aniversariante do dia. O primeiro registro os dois aparecem na festa de aniversário de Izabela, com o cachorro de estimação. Na imagem é possível ver alguns balões e o bolo em formato de coração. Já a segunda foto é de um ensaio fotográfico que os dois realizaram juntos.

Na legenda, Luan se declarou para a noiva e não poupou elogios. "É muito difícil às vezes falar sobre mim, mas falar de você é fácil. Acho que é assim quando a gente ama. E eu amo sua alma, seus humores e até as fraquezas, que todo mundo tem. Mas ninguém tem uma boca tão gostosa e tão macia de beijar, ninguém tem o corpo mais lindo, ninguém tem o cabelo mais cheiroso", começou o cantor.

Depois, ele revelou alguns apelidos carinhosos que chama Izabela. "Minha princesa, minha preta, minha nega, minha nova, minha sapa, minha pata, minha vida, e todos os mil apelidos que a gente se chama. Mil razões pra ficar, mil razões pra não querer ir, mil razões pra não querer largar. Viciante, apaixonante, contagiante. Você é tudo isso pra mim, pros nossos amigos, pra sua família e só o que a gente quer é que você seja feliz", acrescentou.

Por fim, o artista falou sobre a noiva ser o amor da sua vida. "Voe pra onde seu coração mandar e me deixe estar sempre por perto. Pedi a Deus um amor e ele me deu o maior do universo. Te amo @itsizabela feliz aniversário", finalizou.

Confira a homenagem de Luan Santana para a noiva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!