Noiva de Luan Santana se manifesta após boatos de casamento: “Nem eu fui convidada!”

Izabela Cunha, noiva de Luan Santana se pronuncia nas redes sociais após boatos de cerimônia secreta; confira

Não foi dessa vez! Os boatos de uma possível cerimônia de casamento do cantor Luan Santana (32) com a namorada Izabela Cunha (27) em Minas Gerais repercutiu nas redes sociais e por fim chegou ao ouvido do casal.

Em um bate-papo com o Gshow nos bastidores da gravação do DVD "Luan City 2.0", no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no último sábado, 18, a noiva do ídolo sertanejo revelou que não estava sabendo da notícia e não foi convidada para o seu próprio casamento. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada (risos)”, contou ela.

Segundo a modelo, isso não a impediu de participar de outra cerimônia. É que durante o show do amado, uma fã foi surpreendida ao ser pedida em casamento ali mesmo durante o evento. Empolgado com a união dos pombinhos, Luan não hesitou e de pronto se convidou para a festa do novo casal.

“Teve um pedido de casamento [durante o show] importante e especial. Se rolar o convite, vamos sim. Imagina”, comentou.

Vale ressaltar que Izabela Cunha e Luan Santana estão juntos desde 2021 e anunciaram o noivado no final de julho de 2022.

Luan Santana avalia mudanças em 16 anos de carreira

Em conversa com a imprensa, na gravação de seu novo DVD no estádio do Mineirão, intitulado Luan City 2.0,Luan Santana refletiu sobre os 16 anos de carreira.