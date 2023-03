Gente? Cidade mineira está em polvorosa após boatos de casamento de Luan Santana

Boatos de casamento de Luan Santana; cerimônia aconteceria em segredo com muitos famosos nesta quinta; entenda a história

Rumores estão tomando a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, nesta quinta-feira, 16. É que muitos locais estão dizendo que o cantor Luan Santana vai se casar em segredo nesta noite. A cidade teria sido escolhida pelo sertanejo para oficializar a união

Noivo desde o ano passado de Izabela Cunha, o cantor sempre despistou os fãs sobre a data da cerimônia. Agora, veículos da cidade mineira, moradores da cidade e até outros famosos estão deixando pistas nas redes sociais.

Ainda de acordo com os rumores, Gusttavo Lima, Zezé di Camargo e Daniel serão padrinhos da cerimônia. Será? A notícia se espalhou tanto que até um padre foi consultado sobre os boatos.

Ao 'Onda Poços', um veículo local, o representante da Basílica disse que a informação não procede. Foi inclusive confirmado que as duas missas dessa quinta-feira, às 07h e às 18h30, estão mantidas.

Vale lembrar que Luan Santana está se preparando para a gravação do seu novo DVD que acontece no próximo sábado. O Luan City 2.0, será gravado noEstádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Enquantovc está vivendo a sua vida sem novidades, a minha cidade está em pânico com o casamento e o não-casamento de Luan Santana.



Alguns veículos anunciam e outros veículos dizem que não haverá casamento. O padre desmente td dando risada e a cidade não fala de outra coisa.🗣️🗣️ pic.twitter.com/SKGpwHvCt0 — Clayson Felizola (@claysonfelizola) March 15, 2023

ANIVERSÁRIO EM GRANDE ESTILO

Luan Santana sopra as velinhas nesta segunda-feira, 13, e celebra seus 32 anos de vida. Para marcar a data especial, o astro sertanejo encerrou com sucesso a primeira edição do Navio Luan Santana, na noite do último domingo, 12, cercado por fãs, amigos e familiares.

Nas redes sociais, o noivo de Izabela Cunha (27) abriu o álbum de fotos da noite memorável de sua apresentação e surgiu deslumbrante no palco do navio com uma camisa com mangas, toda trabalhada em franjas sobrepostas por um colete da mesma cor.

"Obrigado por estarem sempre comigo, até mesmo em alto mar”, escreveu o artista na legenda, ao mostrar alguns registros do evento.