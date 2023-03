Luan Santana revela que terá 12 palcos na gravação do seu novo DVD

Luan Santana revela qual foi o conceito para a criação do cenário do 'Luan City 2.0'

O cantor Luan Santana promete encantar os fãs com muita sofisticação e tecnologia na gravação do seu novo DVD, chamado Luan City 2.0. Depois do sucesso do primeiro projeto Luan City, o artista reformulou o show e criou um cenário com 12 palcos, 80 bailarinos verticais e 2.600 profissionais envolvidos.

Ao refletir sobre o novo projeto, o cantor destacou o conceito do novo cenário. "É uma evolução musical, cenográfica e inspiracional do LUAN CITY, por isso chamei de 2.0. Evoluímos no sentido das histórias de amor das canções, dos arranjos, do palco e dos efeitos visuais Vai ser um megashow num palco gigantesco, que tem uma temática futurista. A evolução está também na passagem do tempo, porque na Vila Itororó, no Luan City, a gente se inspirou na Nova York dos anos 20. Já no City 2.0, avançamos uns 150 anos, e estamos trazendo uma estética de um futuro utópico, onde as máquinas, a inteligência artificial e os chips fazem parte do nosso cotidiano", disse ele.

O show ainda terá muitas luzes e efeitos especiais, telões de LED, drones, hologramas gigantes e fogos de artifício. A gravação do DVD acontecerá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 18 de março.

Luan Santana se declara para a noiva

Em janeiro deste ano, Luan Santana emocionou os fãs com uma declaração de amor para a noiva, Izabela Cunha, que completou 27 anos de vida.

"É muito difícil às vezes falar sobre mim, mas falar de você é fácil. Acho que é assim quando a gente ama. E eu amo sua alma, seus humores e até as fraquezas, que todo mundo tem. Mas ninguém tem uma boca tão gostosa e tão macia de beijar, ninguém tem o corpo mais lindo, ninguém tem o cabelo mais cheiroso. Minha princesa, minha preta, minha nega, minha nova, minha sapa, minha pata, minha vida, e todos os mil apelidos que a gente se chama. Mil razões pra ficar, mil razões pra não querer ir, mil razões pra não querer largar. Viciante, apaixonante, contagiante. Você é tudo isso pra mim, pros nossos amigos, pra sua família e só o que a gente quer é que você seja feliz", disse ele.

Por fim, o artista falou sobre a noiva ser o amor da sua vida. "Voe pra onde seu coração mandar e me deixe estar sempre por perto. Pedi a Deus um amor e ele me deu o maior do universo. Te amo @itsizabela feliz aniversário", finalizou.