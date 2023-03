Luan Santana avalia mudanças em 16 anos de carreira: 'Sinto mais momentos tristes'

Cantor, Luan Santana gravou DVD no Mineirão e ainda anunciou novo projeto para carreira internacional

O cantor e compositor Luan Santana (32) teve um grande marco em sua carreira neste final de semana, na gravação de seu novo DVD no estádio do Mineirão, intitulado Luan City 2.0. Em conversa com a imprensa, ele revelou que pretende lançar novos projetos em espanhol e ainda refletiu sobre os 16 anos de carreira. "Agora, sinto mais alguns momentos tristes, acho que é coisa de velho."

"Sem dúvida [é o maior da minha carreira]. Foi mágico, senti algo especial. Depois de 16 anos de carreira fui surpreendido. Isso me move, fazer além da música", completou Luan Santana sobre a gravação do novo trabalho no estádio em Minas Gerais. Para ele, os momentos de cansaço na trajetória foram poucos e começaram a surgir mais recentemente, já que começou a carreira ainda na adolescência.

"Pode ser pelo fato de eu ter acontecido jovem, eu tinha 17 anos, joguei a cara na estrada e bora. Tudo é feliz, tudo é lindo", explicou ele. Apesar de ter se tornado conhecido com o sucesso da canção Meteoro, em 2009, ele já tinha diversas composições, algumas feitas quando criança. "Eu tinha 10 anos quando fiz Meu Destino", relembra.

Agora, ele diz que pretende mirar na carreira internacional, criando composições em outros idiomas além do português. "Meu próximo passo vai ser começar um trabalho bem interessante em espanhol, tomara que dê certo", acrescenta ele, nos bastidores da gravação do novo trabalho, em que a CARAS Brasil esteve presente.

Por fim ele ainda avaliou o momento atual da carreira e agradeceu pelo carinho que recebe até hoje da sua legião de fãs. "Significa uma comemoração pelos 16 anos de carreira e um agradecimento pelo amor que eu recebi todo esse tempo. Não existe limite para o amor e para a música. Eu sou um filho da junção dessas duas coisas."