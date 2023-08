Apontada como affair de Luan Santana, Débora Morais desabafa: "Tive meu caráter julgado"

Nas redes sociais, a influenciadora digital Débora Morais desabafou sobre seu affair com o cantor Luan Santana

Débora Morais, apontada como nova affair do cantor Luan Santana, usou as redes sociais para se pronunciar após se tornar alvo de críticas por ter supostamente largado seu namorado para se envolver com o sertanejo.

Em seu perfil no Instagram, ela postou um vídeo para desabafar sobre os ataques que vem recebendo. A influencer confessou que não gosta de expor a sua vida pessoal, mas como teve seu caráter julgado, decidiu mostrar o outro lado da situação.

"Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu não sou uma pessoa de expor muito a minha vida pessoal nas redes sociais. Mas diante dos últimos acontecimentos, eu senti a necessidade de vir aqui e esclarecer algumas coisas", começou ela.

E seguiu: "Pois bem! Eu tive a minha vida particular exposta e o meu caráter julgado na internet sem que soubessem o que realmente aconteceu. Eu só queria dizer que eu estou bem e que eu estou resolvendo essa situação da maneira mais justa, pacífica e discreta possível", afirmou.

Por fim, ela agradeceu o apoio. "Eu também queria agradecer todas as mensagens de apoio e de carinho que eu venho recebendo. Isso com certeza me dá muita força pra lidar com isso e também queria dizer mais uma coisa: toda história tem dois lados e tem duas perspectivas. Por favor, busquem sempre saber a verdade. Obrigada", finalizou.

Em entrevista ao Gshow, Luã Aramí, o ex-namorado de Débora, falou sobre o envolvimento da loira com Luan. Ele esclareceu que os dois haviam rompido quatro dias antes da influencer ser fotografada nos bastidores de um show do cantor com o mesmo roupão usado por ele horas antes. "Eu já estava desconfiando, na verdade, porque estava investigando isso, mas acordei com a notícia e foi um choque para mim e para minha família", confessou ele.

Confira o desabafo: