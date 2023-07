Que situação! Loira termina com namorado por mensagem e aparece com Luan Santana

Loira aparece com Luan Santana dias depois de sumir e terminar namoro; entenda a história

Uma história envolvendo o cantor Luan Santana está gerando grande repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira, 31. É que o sertanejo está envolvido em boatos de romance com uma loira chamada Débora Moraes. Ela foi flagrada com o bonitão neste final de semana.

Só que agora, os primeiros detalhes sobre o caso surgiram e surpreenderam os seguidores do artista. Isso porque ela teria terminado com seu então namorado, que também chama Luã, por mensagem. Depois, apareceu com o famoso.

As informações foram publicadas pelo portal Leo Dias. Segundo o veículo, ela ficou dias sumida e quando apareceu, foi para pedir o fim do namoro sem maiores explicações. Antes, ela teria pedido inclusive um vestido de presente.

“Falei que não ia dar [o vestido] na segunda-feira, na terça-feira ela já não me respondeu nada e na quarta eu mandei mensagem, perguntando porque ela tava me ignorando o dia inteiro. Ela disse que queria conversar e terminou comigo”, declara o rapaz em uma mensagem vazada. Nas redes sociais, o agora ex-namorado publicou uma mensagem enigmática. “Livrai-me de todo o mal, Amém”, declarou ele sem confirmar publicamente se a história toda é ou não verdade.

Gata, loira e do tipo que Luan Santana gosta, a bela Débora Moraes trabalha como produtora de conteúdo. Desde que os boatos de romance surgira, ela viu seu número de seguidores explodir e já chegou a 98 mil seguidores.

LUAN SANTANA TERMINOU NOIVADO

O fim do romance com Izabela Cunha foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que a separação aconteceu no dia 25 de maio.Os dois estavam juntos desde 2021 e anunciaram o noivado em julho de 2022. Inclusive, eles foram alvos de rumores de que iriam se casar em Poços de Caldas, mas tudo não passou de boatos. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.