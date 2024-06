Xamã usa look branco para dar mergulho no mar

Em folga da novela Renascer, da Globo, o cantor e ator Xamã ostentou sua boa forma ao ser fotografado de sunga branca em dia na praia

O cantor Xamã arrancou suspiros dos fãs na tarde deste domingo, 2, ao ser flagrado com look branco na praia no Rio de Janeiro. Ele aproveitou o dia de folga das gravações da novela Renascer, da Globo, na qual interpreta Damião, para se refrescar ao ar livre.

O artista surgiu apenas de sunga branca e ostentou seus bronzeado impecável. Ele foi fotografado pelos paparazzi enquanto estava saindo do mar após seu mergulho e deixou à mostra sua boa forma.

Xamã dá um show de interpretação na novela das 9 da Globo. Ele sempre é elogiado por sua performance e talento em cena.

Xamã já morou na rua

O cantor e ator Xamã surpreendeu ao contar que já viveu na rua. Ele contou que a fase difícil aconteceu durante o início de sua carreira musical ao ficar sem casa para morar.

"Sem ter casa, morando na rua, foi papo de seis meses a um ano. Eu dormia no ônibus, aí quando não dava, dormia na praça, fiquei f*dido. Depois, já tinha amigos meus, já dormia na casa dos amigos, fiquei de boa. Isso durou até 2015 ou 2016", disse ele em entrevista no podcast Podpah.

Ele completou sobre a experiência. "Tem um ônibus que sai da rodoviária e vai pro centro, e enquanto tu não arrumava um lugar pra dormir, dormia no ônibus, ia e voltava", afirmou ele, que ficou nesta fase até começar a fazer sucesso. "Foi quando comecei a ganhar um pouco de grana. Que já tinha as músicas e tinha show, já dava pra fazer alguma coisa", declarou.