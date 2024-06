Veja os looks dos famosos na Parada LGBTQIA+ de São Paulo

Adriane Galisteu, Carmo Dalla Vecchia, Tiago Abravanel e mais famosos capricham nos looks para a Parada LGBTQIA+ de São Paulo

Os famosos prestigiar a Parada do Orgulho LGBTQIA+ na cidade de São Paulo neste domingo, 2, que aconteceu na Avenida Paulista. O evento arrancou uma multidão de simpatizantes da causa pela avenida da capital paulista atrás dos trios elétricos.

A apresentadora Adriane Galisteu escolheu um look colorido e com direito a uma peruca diferentona para curtir o evento. O cantor Tiago Abravanel e Gominho escolheram looks nas cores do arco-íris. Enquanto isso, outros famosos optaram pelo look composto por camiseta da seleção brasileira, como Camila Moura, Mauro Sousa e o ex-BBB Fred Nicácio.

As cantoras do evento também apareceram com looks poderosos, como Gloria Groove, Ludmillah Anjos, Pabllo Vittar e Gaby Amarantos. Por sua vez, o ator Carmo Dalla Vecchia escolheu um figurino com recortes estratégicos.

