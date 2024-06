Virginia Fonseca aquece os rumores sobre João Guilherme e Bruna Marquezine

No programa Sabadou, do SBT, Virginia Fonseca deixa escapar uma pista sobre os rumores envolvendo João Guilherme e Bruna Marquezine

A influenciadora digital Virginia Fonseca aqueceu os rumores envolvendo um suposto affair entre o cunhado, o ator João Guilherme, e a atriz Bruna Marquezine. Durante o programa Sabadou, do SBT, desta semana, ela viu o nome da atriz em uma brincadeira e citou que ela estaria “ali na família”. Entenda abaixo:

Tudo começou com uma brincadeira entre Virginia Fonseca e Simone Mendes durante a atração. Simone leu a pergunta: “Quem o Zé Felipe [marido de Virginia] beijaria? Em quem o Zé Felipe daria fora? E com quem o Zé Felipe casaria?”. E as opções eram: Bruna Marquezine, Anitta e Deborah Secco.

Com isso, Virginia respondeu: "Vamos ignorar os fatos de com quem essas pessoas estão. Vamos começar pelo 'casa'. Eu acho...Será que fica muito pesado? É que agora ela tá um pouco na família, né? Ela tá um pouco ali na família... Ah, mas são suposições. Eu acho que ele casaria com a Bruna. Eu acho que ele beijaria a Anitta, é cantora. E eu acho que ele daria um fora na Deborah, mas porque a probabilidade dele encontrar com a Anitta é maior".

Vale lembrar que os rumores dizem que João Guilherme e Bruna Marquezine estariam vivendo um affair. Os dois já foram vistos em clima de intimidade, mas não comentaram nada sobre o assunto.

Vídeo da festa da filha de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou um vídeo encantador de como foi o dia da festa de aniversário de 3 anos da filha Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela mostrou imagens de como foi a preparação da filha para o evento, a chegada deles no local da festa e também a diversão de toda a família na celebração.

"Um pouquinho do que foi a festa da Maria Alice, foi tudo simplesmente perfeito!!! Esse ano falei que não ia fazer nada além de um bolo… Mas n conseguimos kkk a Maria Alice é uma filha maravilhosa e merece o mundo todo", disse ela.

E completou: "Meu coração hoje (e todos os dias da minha vida) está só gratidão!! Gratidão a Deus por nos possibilitar fazer uma festa dessa, gratidão pela nossa saúde, gratidão pela nossa família linda e por amigos especiais que estiveram lá. Sou só GRATIDÃO!! OBRIGADA!! VIVA MARIA ALICE 3 ANOS!!".