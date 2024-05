Assumidos? Bruna Marquezine e João Guilherme trocam carícias em festa

Em meio de rumores sobre um romance, Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados trocando carícias em festa em São Paulo; veja!

Em meio de boatos sobre um romance, os atores João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados juntinhos novamente! Na noite da última quarta-feira, 22, os dois apareceram em uma festa em São Paulo, onde foram vistos em clima de romance por quem estava presente.

A página Pop Onze no X, antigo Twitter, compartilhou um vídeo onde o suposto casal apareceu trocando carícias enquanto curtia um show. No registro, Bruna e João trocaram abraços e até sussurraram no ouvido um do outro, mostrando sua clara proximidade.

🚨EXCLUSIVO: Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos trocando carícias durante festa de aniversário de Maísa, em São Paulo. pic.twitter.com/ahtO4EkowA — poponze (@poponze) May 23, 2024

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os dois são vistos trocando carícias em público. Em abril, os artistas foram vistos trocando beijos em meio do show do rapper Veigh, logo depois de João Guilherme assumir que estava apaixonado.

Detalhe em foto de João Guilherme e Bruna Marquezine chama a atenção

Mesmo com os rumores rolando há alguns meses, João Guilherme e Bruna Marquezine deram o que falar no fim de abril. Isso porque os dois apareceram abraçados durante um encontro com amigos e os fãs já começaram a shippar os dois. Porém, um detalhe chamou a atenção: a camiseta que ela está usando!

Para quem está acompanhando as últimas notícias sobre os dois, João Guilherme disse há poucos dias que comprou uma camiseta para uma garota. Coincidência ou não, Bruna apareceu justamente com uma camiseta da mesma marca.

Em uma entrevista durante um desfile em São Paulo nos últimos dias, João Guilherme contou que comprou uma camiseta da Maison Margiela para dar de presente. “Estou apaixonado tem um tempo e só quero ver meu chuchu bem vestidinha. Então eu comprou uma baby ter, Maison Margiela, linda! Eu vi ela provando ali e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é”, afirmou.

Agora, Bruna Marquezine apareceu usando a camiseta da marca Maison Margiela, uma blusa preta com uma estampa em branco. A camiseta custa US$ 179, cerca de R$ 930.

Vale lembrar que os dois não assumiram nada juntos. Eles aparecem curtindo momentos com os amigos há algum tempo, mas não comentaram sobre a possibilidade de um affair.