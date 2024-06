Giovanna Antonelli ostenta beleza impecável ao renovar o bronzeado

Giovanna Antonelli exibe suas curvas perfeitas ao aparecer com look mínimo durante o final de semana ao ar livre

A atriz Giovanna Antonelli aproveitou o final de semana para renovar o bronzeado ao ar livre durante uma viagem para Salvador, na Bahia. A estrela foi ao terraço de um hotel com vista para o mar e ostentou suas curvas impecáveis.

Ela surgiu apenas de biquíni enquanto estava deitada em uma espreguiçadeira durante um dia ensolarado. Na imagem, ela deixou à mostra sua boa forma e recebeu vários elogios dos fãs.

“Gata demais”, afirmou um seguidor. “Coisa mais linda”, declarou outro. “Linda e gostosa”, comentou mais um. “Quanta perfeição”, escreveu outro.

Giovanna Antonelli deixa a TV Globo

A atriz Giovanna Antonelli deixou a TV Globo após o fim da novela Travessia, trama das 9 da emissora carioca. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela não renovou o contrato fixo com a Globo.

Inclusive, a artista estaria em conversa com um serviço de streaming para fazer uma novela para a plataforma online. A equipe de Antonelli contou ela está no ar Travessia com o contrato por obra certa e que ela está recebendo propostas de streamings, mas ainda não assinou nada.

No final de 2022, a atriz contou que queria dar uma pausa na carreira na TV após Travessia. “Depois de fazer novela durante a pandemia [se referindo à “Quanto Mais Vida, Melhor!”] e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, comentou a atriz à revista Quem.

“Novela vai demorar um tempo para eu voltar a fazer de novo. Essa aí [“Travessia”] pra mim é uma grande despedida”, completou.