Whindersson diz que está 'queimado' com mulheres do Brasil: "Vou ter que ir pra Índia"

Whindersson Nunes está em busca de um novo amor! Por meio das redes sociais, ele brincou sobre ter se 'queimado' com as mulheres brasileiras; confira

Neste domingo, 2, Whindersson Nunes brincou nas redes sociais sobre estar em busca de um novo amor. Por meio de seu perfil oficial no X, - antigo Twitter - o humorista confessou que acredita ter causado uma má impressão nas mulheres do Brasil.

Tudo começou quando ele mandou uma cantada para uma influenciadora indiana, divertindo os internautas. "Tô queimado no Brasil com as mulheres. Vou ter que ir pra Índia, acho gatinhas demais", brincou ele.

Nos comentários da postagem, os internautas reagiram à afirmação de Whindersson. "Tá queimado nada", disse uma seguidora. "Precisa arrumar uma namorada que seja bonita, centrada e que traga paz para você. Vou rezar por isso", comentou mais uma.

To queimado no Brasil com as mulher, vo ter que ir pra Índia, acho gatinhas demais https://t.co/uOzekPTxOG — Whindersson (@whindersson) June 2, 2024

Whindersson Nunes desabafa sobre depressão

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais na quarta-feira, 29, para dividir com os fãs um breve desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em seu perfil no X, antigo Twitter, ele, que enfrenta uma depressão há alguns anos, contou que, pela primeira vez, não se sentiu bem ao se apresentar publicamente.

Fora do YouTube, Whindersson realiza shows de stand up. No entanto, de acordo com o famoso, agora foi diferente. "Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma", escreveu ele na rede social.

Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens de apoio ao humorista. "Tomara que tu consiga superar esse momento e que consiga ter uma vida repleta de alegria. Fique bem, Whindersson", desejou um seguidor. "Força, meu mano Whind, realmente é uma doença que parece um câncer da alma, do espírito, da psique humana... tu vai conseguir virar esse jogo cara, tem muita gente que deseja que você fique bem e seja um exemplo de que dá, sim, para vencer", declarou outro.