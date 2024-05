Após show, Whindersson Nunes desabafa sobre depressão: 'Primeira vez'

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre um episódio pessoal e relatou sentir incômodo no palco pela primeira vez

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais na quarta-feira, 29, para dividir com os fãs um breve desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em seu perfil no X, antigo Twitter, ele, que enfrenta uma depressão há alguns anos, contou que, pela primeira vez, não se sentiu bem ao se apresentar publicamente.

Fora do YouTube, Whindersson realiza shows de stand up. No entanto, de acordo com o famoso, agora foi diferente. "Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma", escreveu ele na rede social.

Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens de apoio ao humorista. "Tomara que tu consiga superar esse momento e que consiga ter uma vida repleta de alegria. Fique bem, Whindersson", desejou um seguidor. "Força, meu mano Whind, realmente é uma doença que parece um câncer da alma, do espírito, da psique humana... tu vai conseguir virar esse jogo cara, tem muita gente que deseja que você fique bem e seja um exemplo de que dá, sim, para vencer", declarou outro.

Primeira vez q a depressao fez eu nao me sentir bem com um microfone na mão foi hj, mas só nada, aprendi mais uma — Whindersson (@whindersson) May 30, 2024

Vale lembrar que, ainda na quarta-feira, Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, também compartilhou um desabafo nas redes sociais ao recordar que o filho deles, João Miguel, que nasceu prematuramente em 2021, completaria três anos no dia 29 de maio.

"Hoje é um dia muito especial, apesar dele não estar aqui, mas está em nosso coração. Agradecer a Deus por Ele ter mostrado a nós um amor que é incompreensível. E com tão pouco tempo nos fez pessoas melhores. Lá de cima ele está orgulhoso e nos protegendo sempre", escreveu a influenciadora em um trecho.

E completou: "E com o tempo ele te deu todas as respostas. Viva nosso passarinho. Viva nosso João. E que os sorrisos que deres hoje não te insiram a sensação de culpa. Isso fará ele feliz. Estaremos sempre juntos".

Whindersson Nunes revela que perdeu segundo filho

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal envolvendo a paternidade. Após comentar em seu perfil no X, antigo Twitter, que cogita a possibilidade de uma barriga solidária, ele revelou que passou por uma segunda perda recentemente.

Tudo começou depois que uma internauta passou a criticar a declaração de Whindersson a respeito do seu desejo de ser pai. Seus antigos relacionamentos com Luisa Sonza e Maria Lina, com quem teve um filho, também viraram pauta na ocasião.

Ele, então, contou pela primeira vez que perdeu outro filho, além do que teve com a influenciadora Maria Lina. "Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que você quer que seja", escreveu o humorista em seu perfil.