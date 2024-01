Ian Somerhalder explica o motivo de ter abandonado carreira de ator

Ex-The Vampire Diaries, o ator Ian Somerhalder revelou que irá desistir da carreira na atuação e explica o motivo: "Essa é a nossa versão 2.0”

Conhecido pelos grandes sucessos Lost e The Vampire Diaries, o ator Ian Somerhalder revelou em uma entrevista recente ao E! News que desistiu da atuação para morar junto com sua esposa, Nikki Reed, e seus dois filhos no campo. A família se mudou para uma fazenda fora de Los Angeles.

“Eu amo o que eu fiz por muito tempo”, iniciou ele. “Eu adoro fazer filmes, fiz isso por muito tempo. Tivemos uma jornada incrível”. Apesar disso, Ian enxerga suas as experiências em Hollywood com carinho, descrevendo cada uma delas como uma “comunidade” e uma “família”.

"Mas essa é a nossa versão 2.0”, continuou o ator. De acordo com a entrevista, o casal tomou a decisão visando focar em um futuro melhor para seus filhos. “Quando você vê como a natureza funciona, você encontra compaixão”, declarou Nikki.

“É lindo ver o que está acontecendo com as crianças, vê-las participando do cultivo de seus alimentos, compreendendo do que é o alimento e de onde ele vem”, ressaltou a atriz.

Ian e Nikki estão casados desde 2015. Juntos, são pais de duas crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 6 meses de idade.

Quem é Ian Somerhalder?

Ian Joseph Somerhalder, ou apenas Ian Somerhalder, é um ator americano famoso internacionalmente por papeis como o vampiro Damon Salvatore na série The Vampire Diaries.

O artista nasceu no dia 8 de dezembro de 1978, em Convington, estado da Louisiana, Estados Unidos. Em 1997, ele começou a atuar em pequenas participações nos seriados americanos. Em 2004, participou de seis episódios da série Smallville, dando vida ao personagem Adam Knight.

Mas foi ainda em 2004 que Ian chamou atenção ao interpretar Boone Carlyle, um dos protagonistas da série Lost. O ano de 2009 foi um dos mais marcantes na carreira de ator de Ian, que interpretou o famoso vampiro Damon na série de fantasia The Vampire Diaries.